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Без масок і без вакцинації: мільйони учнів повернулися у британські школи

Без масок і без вакцинації: мільйони учнів повернулися у британські школи

Київ • УНН

 • 24005 перегляди

КИЇВ. 7 жовтня. УНН. Мільйони, в основному, невакцинованих дітей Великої Британії повернулися в школу. Маски в англійських класах більше не рекомендують носити. Про це інформує УНН з посиланням на ABC News та Sky News.

Деталі

За даними уряду Великої Британії, більше 45 мільйонів людей отримали дві дози вакцини від коронавірусу, що становить 82,5% населення старше 16 років.

Діти у віці від 12 до 17 років тепер мають право на перше щеплення вакциною, а всім людям старше 18 років рекомендується зробити обидва щеплення.

З липня, середня кількість щотижневих випадків захворювання на коронавірус не опускалася нижче 20 тисяч. В період з 1 липня по 1 жовтня було зареєстровано 8 627 смертей.

Проте, не дивлячись на те, що кількість випадків захворювання залишається високою, батьки висловлюють стурбованість з приводу того, що їхні діти повернуться до школи.

Очікується, що учні, які отримали позитивний результат тесту, будуть самоізолюватись, але закривати обличчя не рекомендується, як в інших громадських місцях.

Ризик смерті нещеплених дітей, відповідно до звітів уряду Великої Британії з епіднагляду за вакцинами, залишається дуже низьким.

Хоча в даний час відкрито 99,9% шкіл Великої Британії, недавні звіти показують, що у вересні більшість учнів пропускали школу з причин, пов'язаних з COVID-19. За даними уряду, трохи більше 2% учнів - 186 тисяч осіб не відвідували школу станом на 30 вересня через підозру або підтверджену інфекцію COVID-19.

Додамо

За даними Університету Джона Хопкінса, станом на 7 жовтня в Великій Британії зареєстровано 8 044 480 випадків COVID-19. Загалом, від наслідків хвороби, померли 137 694 особи.

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