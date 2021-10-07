Без масок и без вакцинации: миллионы учеников вернулись в британские школы
Киев • УНН
КИЕВ. 7 октября. УНН. Миллионы, в основном невакцинированных детей Великобритании вернулись в школу. Маски в английских классах больше не рекомендуют носить. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ABC News и Sky News.
Детали
По данным правительства Великобритании, более 45 мн человек получили две дозы вакцины от коронавируса, что составляет 82,5% населения старше 16 лет.
Дети в возрасте от 12 до 17 лет теперь имеют право на первую прививку вакциной, а всем людям старше 18 лет рекомендуется сделать обе прививки.
С июля, среднее количество еженедельных случаев заражения коронавирусом не опускалась ниже 20 тісяч. В период с 1 июля по 1 октября было зарегистрировано 8 627 смертей.
Однако, несмотря на то, что количество случаев заболевания остается высоким, родители выражают обеспокоенность по поводу того, что их дети вернутся в школу.
Ожидается, что учащиеся, получившие положительный результат теста, будут самоизолироваться, но закрывать лицо не рекомендуется, как в других общественных местах.
Риск смерти непривитых детей, согласно отчетам правительства Великобритании по эпиднадзору за вакцинами, остается очень низким.
Хотя в настоящее время открыто 99,9% школ Великобритании, недавние отчеты показывают, что в сентябре большинство учеников пропускали школу по причинам, связанным с COVID-19. По данным правительства, не более 2% учеников - 186 тысяч человек не посещали школу по состоянию на 30 сентября из-за подозрения или подтвержденной инфекции COVID-19.
Добавим
По данным Университета Джона Хопкинса, по состоянию на 7 октября в Великобритании зарегистрировано 8 044 480 случаев COVID-19. В общем, от последствий болезни, умерли 137 694 человека.