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ВОЗ предупреждает, что Европа снова может оказалась "в эпицентре пандемии" Covid-19

Киев • УНН

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КИЕВ. 4 ноября. УНН. Европа столкнулась с тревожным ростом числа случаев COVID-19, по словам регионального директора ВОЗ в Европе Ганса Клюге, который предупредил, что регион вновь может оказаться "в эпицентре пандемии". Об этом пишет УНН со ссылкой на CNBC.

ВОЗ предупреждает, что Европа снова может оказалась "в эпицентре пандемии" Covid-19

Детали

Клюге заявил, что число новых случаев Covid-19 в Европе за сутки приближается к рекордному уровню.

"Сегодня каждая страна Европы и Центральной Азии сталкивается с реальной угрозой возрождения Covid-19 или уже борется с ней. Нынешний темп в 53 странах вызывает серьезное беспокойство", - сказал он на брифинге для СМИ в четверг.

На прошлой неделе, было сообщено о почти 1,8 миллионе новых случаев и 24 тысячи новых смертей. В Европе и Центральной Азии наблюдается увеличение числа коронавирусной инфекции на 6% и увеличение смертности на 12% по сравнению с предыдущей неделей, сказал Клюге.

По его словам, на регион приходится 59% всех случаев во всем мире и 48% зарегистрированных смертей на прошлой неделе.

Если регион продолжит эту траекторию, по словам Клюге то до февраля 2022 года в регионе может быть еще 500 тысяч новых смертей от Covid-19, и что 43 страны региона в какой-то момент столкнутся с высокой или чрезвычайной нагрузкой на больницы.

Рекордные случаи

В течение нескольких месяцев в Великобритании наблюдается резкий рост случаев заболевания, а в последние недели количество случаев на материковой Европе начали резко расти, в частности в Центральной и Восточной Европе, а также в России и во Франции и Германии, которые выразили обеспокоенность по поводу увеличения.

Германия сообщила о почти 34 тысячи новых случаев заражения в четверг, побив рекорд, который был установлен в декабре 2020 года, сообщает Deutsche Welle. В среду французские органы здравоохранения сообщили о 10 050 новых случаях коронавирусной инфекции, что впервые с 14 сентября превысило 10 тысяч, сообщает Reuters.

Ежедневное количество смертей, вызванных коронавирусом, остается значительно ниже за предыдущие пики пандемии благодаря вакцинам, но в Европе присутствует беспокойство относительно отставания уровня вакцинации и уменьшения каких-либо ограничений по Covid-19.

Пандемия не закончилась

Ведущие немецкие чиновники здравоохранения предупредили в среду, что страна вступает в четвертую волну пандемии, и призвали больше людей делать прививку от Covid-19, которые, как доказано, уменьшают тяжесть течения инфекции, госпитализации и смертность.

Выступая на совместной пресс-конференции, министр здравоохранения Германии Йенс Шпан и глава Института инфекционных заболеваний Роберта Коха Лотар Вилер, заявили, что замедление количества вакцинированных является проблемой, как и количество непривитых людей.

"Пандемия не закончилась", — сказал Шпан, добавив, что сейчас это в первую очередь "пандемия невакцинированных — и она является массовой", — сообщает Deutsche Welle.

"Если мы не будем действовать, эта четвертая волна снова принесет много страданий. Многие люди серьезно заболеют и умрут, а медицинские службы снова будут под чрезвычайным давлением", - сказал Вилер.

За последние несколько месяцев в Великобритании резко выросло количество случаев COVID-19, при этом количество новых случаев заражения каждый день колеблется от 40 до 50 тысяч, хотя цифры за последние дни демонстрируют ориентировочное снижение. В среду было зарегистрировано 41 299 новых случаев.

Правительство Соединенного Королевства очень неохотно снова вводит ограничения против Covid-19 перед лицом роста случаев заболевания, так как ранее сообщало общественности, что людям нужно "привыкнуть жить с вирусом".

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