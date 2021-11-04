ВОЗ предупреждает, что Европа снова может оказалась "в эпицентре пандемии" Covid-19

Детали

Клюге заявил, что число новых случаев Covid-19 в Европе за сутки приближается к рекордному уровню.

"Сегодня каждая страна Европы и Центральной Азии сталкивается с реальной угрозой возрождения Covid-19 или уже борется с ней. Нынешний темп в 53 странах вызывает серьезное беспокойство", - сказал он на брифинге для СМИ в четверг.

На прошлой неделе, было сообщено о почти 1,8 миллионе новых случаев и 24 тысячи новых смертей. В Европе и Центральной Азии наблюдается увеличение числа коронавирусной инфекции на 6% и увеличение смертности на 12% по сравнению с предыдущей неделей, сказал Клюге.

По его словам, на регион приходится 59% всех случаев во всем мире и 48% зарегистрированных смертей на прошлой неделе.

Если регион продолжит эту траекторию, по словам Клюге то до февраля 2022 года в регионе может быть еще 500 тысяч новых смертей от Covid-19, и что 43 страны региона в какой-то момент столкнутся с высокой или чрезвычайной нагрузкой на больницы.

Рекордные случаи

В течение нескольких месяцев в Великобритании наблюдается резкий рост случаев заболевания, а в последние недели количество случаев на материковой Европе начали резко расти, в частности в Центральной и Восточной Европе, а также в России и во Франции и Германии, которые выразили обеспокоенность по поводу увеличения.

Германия сообщила о почти 34 тысячи новых случаев заражения в четверг, побив рекорд, который был установлен в декабре 2020 года, сообщает Deutsche Welle. В среду французские органы здравоохранения сообщили о 10 050 новых случаях коронавирусной инфекции, что впервые с 14 сентября превысило 10 тысяч, сообщает Reuters.

Ежедневное количество смертей, вызванных коронавирусом, остается значительно ниже за предыдущие пики пандемии благодаря вакцинам, но в Европе присутствует беспокойство относительно отставания уровня вакцинации и уменьшения каких-либо ограничений по Covid-19.

Пандемия не закончилась

Ведущие немецкие чиновники здравоохранения предупредили в среду, что страна вступает в четвертую волну пандемии, и призвали больше людей делать прививку от Covid-19, которые, как доказано, уменьшают тяжесть течения инфекции, госпитализации и смертность.

Выступая на совместной пресс-конференции, министр здравоохранения Германии Йенс Шпан и глава Института инфекционных заболеваний Роберта Коха Лотар Вилер, заявили, что замедление количества вакцинированных является проблемой, как и количество непривитых людей.

"Пандемия не закончилась", — сказал Шпан, добавив, что сейчас это в первую очередь "пандемия невакцинированных — и она является массовой", — сообщает Deutsche Welle.

"Если мы не будем действовать, эта четвертая волна снова принесет много страданий. Многие люди серьезно заболеют и умрут, а медицинские службы снова будут под чрезвычайным давлением", - сказал Вилер.

За последние несколько месяцев в Великобритании резко выросло количество случаев COVID-19, при этом количество новых случаев заражения каждый день колеблется от 40 до 50 тысяч, хотя цифры за последние дни демонстрируют ориентировочное снижение. В среду было зарегистрировано 41 299 новых случаев.

Правительство Соединенного Королевства очень неохотно снова вводит ограничения против Covid-19 перед лицом роста случаев заболевания, так как ранее сообщало общественности, что людям нужно "привыкнуть жить с вирусом".