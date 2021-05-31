Внаслідок повені у Новій Зеландії евакуювали сотні жителів
Київ • УНН
КИЇВ. 31 травня. УНН. Сотні людей були евакуйовані за одну ніч внаслідок повені через сильні дощі в новозеландському районі Кентербері. Про це пише УНН з посиланнням на Reuters.
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Щонайменше жителів 300 будинків у Кентербері було евакуйовано за ніч, коли рівень води в річках регіону піднявся до рекордної позначки за останні 100 років. Кілька автомагістралей, шкіл та офісів були закриті, а сили оборони Нової Зеландії задіяли вертольоти, щоб врятувати деяких людей.
Мер міста Ашбертон Ніл Браун заявив, що “половину Ашбертона” потрібно буде евакуювати, якщо дамби річки прорвуться, але в річці “все ще є достатня потужність”.
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