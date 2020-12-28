Влада США виділила 290 млн доларів на протидію впливу Росії

“Як мінімум 290 млн доларів необхідно виділити на протидію впливу Росії”, — йдеться в документі.

Кошти, виділені для боротьби з китайським впливом, повинні піти на протидію “політичному впливу уряду КНР, китайської комуністичної партії і всім організаціям, які діють від їх імені”.

У документах також йдеться про кошти, які підуть на “програми по посиленню потенціалу правоохоронних органів і сил безпеки в країнах Європи, Євразії та Центральної Азії і зміцненню співробітництва в галузі безпеки”.

Як зазначено в законі, частина грошей, які отримають східні партнери США, повинні допомогти зменшити їх вразливість перед російським політичним тиском.

Окрема частина американського бюджету виділена на підтримку програм з розвитку демократії в Росії та інших країнах Європи, Євразії та Центральної Азії. Щонайменше 20 млн доларів будуть спрямовані на зміцнення демократії та громадянського суспільства в Центральній Європі.

Раніше чинний президент США Дональд Трамп підписав проект бюджету на 2021 фінансовий рік, в тому числі пакет заходів стимулювання економіки в зв’язку з пандемією, що дозволить уникнути так званого “шатдауну” — припинення роботи уряду.

Весь проект бюджету на 2021 фінансовий рік, куди включені зазначені заходи щодо стимулювання економіки, становить 2,3 трлн доларів.