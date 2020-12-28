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Влада США виділила 290 млн доларів на протидію впливу Росії

Київ • УНН

 • 17707 перегляди

КИЇВ. 28 грудня. УНН. Влада США виділили 290 млн доларів на боротьбу з впливом Росії і 300 млн доларів на протидію впливу Китаю. Про це йдеться в законопроекті про фінансування роботи уряду в 2021 фінансовому році, який раніше затвердив президент США Дональд Трамп, передає УНН.

Влада США виділила 290 млн доларів на протидію впливу Росії

“Як мінімум 290 млн доларів необхідно виділити на протидію впливу Росії”, — йдеться в документі.

Кошти, виділені для боротьби з китайським впливом, повинні піти на протидію “політичному впливу уряду КНР, китайської комуністичної партії і всім організаціям, які діють від їх імені”.

У документах також йдеться про кошти, які підуть на “програми по посиленню потенціалу правоохоронних органів і сил безпеки в країнах Європи, Євразії та Центральної Азії і зміцненню співробітництва в галузі безпеки”.

Як зазначено в законі, частина грошей, які отримають східні партнери США, повинні допомогти зменшити їх вразливість перед російським політичним тиском.

Окрема частина американського бюджету виділена на підтримку програм з розвитку демократії в Росії та інших країнах Європи, Євразії та Центральної Азії. Щонайменше 20 млн доларів будуть спрямовані на зміцнення демократії та громадянського суспільства в Центральній Європі.

Раніше чинний президент США Дональд Трамп підписав проект бюджету на 2021 фінансовий рік, в тому числі пакет заходів стимулювання економіки в зв’язку з пандемією, що дозволить уникнути так званого “шатдауну” — припинення роботи уряду.

Весь проект бюджету на 2021 фінансовий рік, куди включені зазначені заходи щодо стимулювання економіки, становить 2,3 трлн доларів.

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