Власти США выделили 290 млн долларов на противодействие влиянию России
Киев • УНН
КИЕВ. 28 декабря. УНН. Власти США выделили 290 млн долларов на борьбу с влиянием России и 300 млн долларов на противодействие влиянию Китая. Об этом говорится в законопроекте о финансировании работы правительства в 2021 финансовом году, который ранее утвердил президент США Дональд Трамп, передает УНН.
“Как минимум 290 млн долларов необходимо выделить на противодействие влиянию России”, — говорится в документе.
Средства, выделенные для борьбы с китайским влиянием, должны пойти на противодействие “политическому влиянию правительства КНР, китайской коммунистической партии и всем организациям, которые действуют от их имени”.
В документах также говорится о средствах, которые пойдут на “программы по усилению потенциала правоохранительных органов и сил безопасности в странах Европы, Евразии и Центральной Азии и укреплению сотрудничества в области безопасности”.
Как указано в законе, часть денег, которые получат восточные партнеры США, должны помочь уменьшить их уязвимость перед российским политическим давлением.
Отдельная часть американского бюджета выделена на поддержку программ по развитию демократии в России и других странах Европы, Евразии и Центральной Азии. По меньшей мере 20 млн долларов будут направлены на укрепление демократии и гражданского общества в Центральной Европе.
Ранее действующий президент США Дональд Трамп подписал проект бюджета на 2021 финансовый год, в том числе пакет мер стимулирования экономики в связи с пандемией, что позволит избежать так называемого “шатдауна” — прекращения работы правительства.
Весь проект бюджета на 2021 финансовый год, куда включены указанные меры по стимулированию экономики, составляет 2,3 трлн долларов.