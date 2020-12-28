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Власти США выделили 290 млн долларов на противодействие влиянию России

Киев • УНН

 • 17707 просмотра

КИЕВ. 28 декабря. УНН. Власти США выделили 290 млн долларов на борьбу с влиянием России и 300 млн долларов на противодействие влиянию Китая. Об этом говорится в законопроекте о финансировании работы правительства в 2021 финансовом году, который ранее утвердил президент США Дональд Трамп, передает УНН.

Власти США выделили 290 млн долларов на противодействие влиянию России

“Как минимум 290 млн долларов необходимо выделить на противодействие влиянию России”, — говорится в документе.

Средства, выделенные для борьбы с китайским влиянием, должны пойти на противодействие “политическому влиянию правительства КНР, китайской коммунистической партии и всем организациям, которые действуют от их имени”.

В документах также говорится о средствах, которые пойдут на “программы по усилению потенциала правоохранительных органов и сил безопасности в странах Европы, Евразии и Центральной Азии и укреплению сотрудничества в области безопасности”.

Как указано в законе, часть денег, которые получат восточные партнеры США, должны помочь уменьшить их уязвимость перед российским политическим давлением.

Отдельная часть американского бюджета выделена на поддержку программ по развитию демократии в России и других странах Европы, Евразии и Центральной Азии. По меньшей мере 20 млн долларов будут направлены на укрепление демократии и гражданского общества в Центральной Европе.

Ранее действующий президент США Дональд Трамп подписал проект бюджета на 2021 финансовый год, в том числе пакет мер стимулирования экономики в связи с пандемией, что позволит избежать так называемого “шатдауна” — прекращения работы правительства.

Весь проект бюджета на 2021 финансовый год, куда включены указанные меры по стимулированию экономики, составляет 2,3 трлн долларов.

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