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Влада Києва категорично проти розгортання мобільного госпіталю, проте підготовка йде

Влада Києва категорично проти розгортання мобільного госпіталю, проте підготовка йде

Київ • УНН

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КИЇВ. 13 листопада. УНН. Виконавцем робіт щодо розгортання мобільного госпіталю в Києві запропоновано визначити ДУ “Інститут епідеміології та інфекційних хвороб імені Л.В. Громашевського”. Також в КМДА чекають відповіді щодо пропозицій фахівців про укомплектування госпіталю кадрами із числа співробітників Національної академії медичних наук України. Про це журналісту УНН повідомив в. о. першого заступника голови КМДА Валентин Мондриївський у відповідь на запит.

“Міська влада неодноразово зверталась до уряду і Міністерства охорони здоров’я з проханням, аби киян, хворих на коронавірус, приймали у державних і відомчих медзакладах, де є 11 тисяч ліжок і кваліфікований персонал. Нещодавно ми отримали відмову щодо надання допомоги хворим на коронавірус. І лише від сьогодні ці заклади згодилися приймати ургентні випадки з терапевтичної, хірургічної і кардіологічної патології та пацієнтів з нейроінфекцією”, — розповів Мондриївський.

За його словами, водночас у Департаменті охорони здоров’я КМДА, на вимогу Міністерства охорони здоров’я, підготували розрахунки щодо фінансового та кадрового забезпечення мобільного шпиталю.

“Ці розрахунки надані Міністерству охорони здоров’я Штабом з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації з пропозицією розглянути можливість розгортання інфекційного госпіталю для лікування хворих на COVID-19 на базі трьох закладів із числа інфраструктурних об’єктів столиці. Це Палац спорту, Національний експоцентр України та Міжнародний виставковий центр”, — сказав Мондриївський.

Він зауважив, що ці пропозиції й розрахунки місто розробило на виконання розпорядження керівника робіт з ліквідації наслідків НС, пов’язаної із поширенням COVID-19 від 16 жовтня 2020 року № 112, щодо приміщень, які можуть бути виділені та перепрофільовані для лікування хворих на COVID-19.

“Виконавцем цих робіт запропоновано визначити ДУ "Інститут епідеміології та інфекційних хвороб ім. Л.В. Громашевського“ як профільний інститут загальнодержавного значення. Відповідь на свої пропозиції на сьогодні ми знову ж таки не отримали. Наразі місто чекає професійних висновків профільних наукових установ та конкретних пропозицій фахівців щодо проведення необхідних протиепідемічних заходів і укомплектування кадрами із числа співробітників НАМН України, відповідно до розрахунків, наданих Департаментом охорони здоров’я столиці”, — зазначив він.

Окрім того, Мондриївський заявив, що міська влада проти розгортання мобільного госпіталю.

“Додам, що міська влада категорично проти розгортання мобільного госпіталю і вважає, що наявний кадровий та ліжковий фонд закладів охорони здоров’я МОЗ України, Національної академії медичних наук, відомчих та приватних медичних закладів є достатнім для лікування пацієнтів, хворих на коронавірус”, — сказав Мондриївський.

Нагадаємо, міністр охорони здоров’я Максим Степанов заявив, що міська влада Києва повідомила, що їм потрібно 2-3 тижні й вони будуть в змозі повністю розгорнутися.

Як повідомлялося, Степанов повідомив, що на розгортання трьох мобільних шпиталів для хворих на коронавірус виділять 239 млн грн.

Додамо, Україна мало не щодня ставить антирекорди за приростом інфікованих коронавірусом, показник наближчається до 12 тисяч за добу.

Головний санітарний лікар України Віктор Ляшко на тлі цього повідомив, що Україна з 9 листопада переходить на другий етап реагування на поширення коронавірусної хвороби - зокрема, всі планові операції та госпіталізації в лікарнях заборонені.

Голова МОЗ Максим Степанов, коментуючи темпи поширення коронавірусу, зазначав, що ситуація швидко перетворюється зі складної у катастрофічну, і легко пройти другу хвилю не вдасться.

У МОЗ розробили чотирирівневий план дій залежно від кількості хворих на COVID-19. Так, за умови сильного зростання кількості хворих, в Україні можливий фактичний локдаун, тобто введення повного переліку обмежень, які передбачає "червона" зона карантину, мобілізація лікарів, розгортання мобільних медичних госпіталів та медичне сортування - лікарі будуть обирати, кому надавати медичну допомогу саме у стаціонарі.

На поточному етапі уряд обмежився "карантином вихідного дня" - простими словами, не працюватиме нічого, крім, за великим рахунком, громадського транспорту, продуктових, заправок, аптек та низки інших установ.

Карантин для протидії поширенню нового типу коронавірусу в Україні запровадили з 12 березня. Наразі діє адаптивний карантин - до 31 грудня включно.

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