На мобільні шпиталі виділять 239 мільйонів гривень - Степанов

“Ми порахували всі ціни і подали проект постанови на облаштування трьох таких шпиталів: у Києві, Донецькій області і в Одесі — будемо виділяти 239 млн грн. Це та сума, яку ми подали. Це кошти на закупівлю відповідного обладнання, на ліжка, підведений кисень, мобільні рентген-апарати, кисневі концентратори — на все те, що потрібно для цього розгортання”, — сказав Степанов.

Міністр пояснив, що місце розташування мобільного шпиталю визначає місцева влада.

“Коли ми говоримо про Київ, то ми не ставили умови, що це повинно бути в Палаці спорту. Рішення приймає міська влада Києва. Ми дали критерії цього тимчасового шпиталю, яким він повинен бути, чим обладнаний, якої площі”, — пояснив Степанов.

Він додав, що Київ запропонував три локації, зокрема, Палац спорту.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що мобільний шпиталь у столиці можуть розгорнути у Палаці спорту, експоцентрі або МВЦ.