На мобильные госпитали выделят 239 миллионов гривен - Степанов
Киев • УНН
КИЕВ. 6 ноября. УНН. На развертывание трех мобильных госпиталей для больных коронавирусом выделят 239 млн грн. Об этом в эфире одного из телеканалов сказал министр здравоохранения Украины Максим Степанов, передает УНН.
"Мы посчитали все цены и подали проект постановления на обустройство трех таких госпиталей: в Киеве, Донецкой области и в Одессе - будем выделять 239 млн грн. Это та сумма, которую мы подали. Это средства на закупку соответствующего оборудования, на кровати, подведение кислорода, мобильные рентгеновские аппараты, кислородные концентраторы - на все то, что нужно для этого развертывания", - сказал Степанов.
Министр пояснил, что местоположение мобильного госпиталя определяет местная власть.
"Когда мы говорим о Киеве, то мы не ставили условия, что это должно быть во Дворце спорта. Решение принимает городская власть Киева. Мы дали критерии этого временного госпиталя, каким он должен быть, чем оборудован, какой площади", - пояснил Степанов.
Он добавил, что Киев предложил три локации, в частности, Дворец спорта.
Напомним, ранее сообщалось, что мобильный госпиталь в столице могут развернуть в Дворце спорта, экспоцентре или МВЦ.