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Власти Киева категорически против развертывания мобильного госпиталя, однако подготовка идет

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 13 ноября. УНН. Исполнителем работ по развертыванию мобильного госпиталя в Киеве предложено определить ГУ "Институт эпидемиологии и инфекционных болезней имени Л.В. Громашевского". Также в КГГА ждут ответа по предложениям специалистов об укомплектовании госпиталя кадрами из числа сотрудников Национальной академии медицинских наук Украины. Об этом журналисту УНН сообщил и.о. первого заместителя председателя КГГА Валентин Мондриевский в ответ на запрос.

"Городская власть неоднократно обращалась к правительству и Министерству здравоохранения с просьбой, чтобы киевлян, больных коронавирусом, принимали в государственных и ведомственных медучреждениях, где есть 11 тысяч коек и квалифицированный персонал. Недавно мы получили отказ относительно оказания помощи больным коронавирусом. И только с сегодняшнего дня эти учреждения согласились принимать ургентные случаи по терапевтической, хирургической и кардиологической патологии и пациентов с нейроинфекцией", - рассказал Мондриевский.

По его словам, в то же время в Департаменте здравоохранения КГГА, по требованию Министерства здравоохранения, подготовили расчеты по финансовому и кадровому обеспечению мобильного госпиталя.

"Эти расчеты предоставлены Министерству здравоохранения Штабом по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации с предложением рассмотреть возможность развертывания инфекционного госпиталя для лечения больных COVID-19 на базе трех учреждений из числа инфраструктурных объектов столицы. Это Дворец спорта, Национальный Экспоцентр Украины и Международный выставочный центр", - сказал Мондриевский.

Он отметил, что эти предложения и расчеты город разработал во исполнение распоряжения руководителя работ по ликвидации последствий ЧС, связанной с распространением COVID-19 от 16 октября 2020 года № 112, в отношении помещений, которые могут быть выделены и перепрофилированы для лечения больных COVID 19.

"Исполнителем этих работ предложено определить ГУ "Институт эпидемиологии и инфекционных болезней им. Л.В. Громашевского" как профильный институт общегосударственного значения. Ответ на свои предложения на сегодня мы опять же не получили. Сейчас город ждет профессиональных выводов профильных научных учреждений и конкретных предложений специалистов по проведению необходимых противоэпидемических мероприятий и укомплектованию кадрами из числа сотрудников НАМН Украины, согласно расчетам, предоставленным Департаментом здравоохранения столицы", - отметил он.

Кроме того, Мондриевский заявил, что городские власти против развертывания мобильного госпиталя.

"Добавлю, что городские власти категорически против развертывания мобильного госпиталя и считают, что имеющийся кадровый и коечный фонд учреждений Минздрава Украины, Национальной академии медицинских наук, ведомственных и частных медицинских учреждений является достаточным для лечения пациентов с коронавирусом", - сказал Мондриевский.

Напомним, министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что городские власти Киева сообщили, что им нужно 2-3 недели и они будут в состоянии полностью развернуться.

Как сообщалось, Степанов сообщил, что на развертывание трех мобильных госпиталей для больных коронавирусом выделят 239 млн грн.

Добавим, Украина почти ежедневно ставит антирекорды по приросту инфицированных коронавирусом, показатель наближчаеться к 12 тысячам в сутки.

Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко на фоне этого сообщил, что Украина с 9 ноября переходит на второй этап реагирования на распространение коронавирусной болезни - в частности, все плановые операции и госпитализации в больницах запрещены.

Глава Минздрава Максим Степанов, комментируя темпы распространения коронавируса, отмечал, что ситуация быстро превращается из сложной в катастрофическую, и легко пройти вторую волну не удастся.

В Минздраве разработали четырехуровневый план действий в зависимости от количества больных COVID-19. Так, при сильном росте количества больных, в Украине возможен фактический локдаун, то есть введение полного перечня ограничений, которые предусматривает "красная" зона карантина, мобилизация врачей, развертывание мобильных медицинских госпиталей и медицинская сортировка - врачи будут выбирать, кому предоставлять медицинскую помощь именно в стационаре.

На текущем этапе правительство ограничилось "карантином выходного дня" - простыми словами, не будет работать ничего, кроме, по большому счету, общественного транспорта, продуктовых, заправок, аптек и ряда других учреждений.

Карантин для противодействия распространению нового типа коронавируса в Украине ввели с 12 марта. На данный момент действует адаптивный карантин - до 31 декабря включительно.

Украинские Национальные Новости

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