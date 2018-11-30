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Визначився майбутній опонент переможця бою Ломаченко – Педраса

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КИЇВ. 30 листопада. УНН. Колишній чемпіон світу британець Ентоні Кролла (34-6-3, 13 КО) наступний бій проведе проти переможця об'єднавчого поєдинку між чемпіоном WBA Super у легкій вазі українцем Василем Ломаченко (11-1, 9 КО) і пуерторіканцем Хосе Педрасою (25-1, 12 КО). Про це повідомляє TalkSport з посиланням на Всесвітню боксерську асоціацію (WBA), передає УНН.

За повідомленням видання, Кролла отримав статус обов'язкового претендента на бій за пояс WBA у легкій вазі, яким зараз володіє Ломаченко.

Ломаченко був присутнім на крайньому поєдинку Кролла, в якому британець переміг суддівським рішенням йорданця Дауда Йордана в андеркарті бою Усик – Беллью.

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"Ломаченко був тоді на прес-конференції перед моїм боєм з Йорданом. Мене ще мама запитала: "І як? Ти з ним сфотографувався?" А я їй відповів: "Ні, мамо. Якщо я виграю, то буду його обов'язковим претендентом. Не хочу виглядати перед ним якимось фанатом". Знаю, що практично ніхто не дає мені жодного шансу. Але я не буду з ним битися так, немов я прихильник його таланту", - зізнався британець.

Відзначимо, що вже 8 грудня Ломаченко проведе двобій із Педрасою.

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