Визначився майбутній опонент переможця бою Ломаченко – Педраса

За повідомленням видання, Кролла отримав статус обов'язкового претендента на бій за пояс WBA у легкій вазі, яким зараз володіє Ломаченко.

Ломаченко був присутнім на крайньому поєдинку Кролла, в якому британець переміг суддівським рішенням йорданця Дауда Йордана в андеркарті бою Усик – Беллью.

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"Ломаченко був тоді на прес-конференції перед моїм боєм з Йорданом. Мене ще мама запитала: "І як? Ти з ним сфотографувався?" А я їй відповів: "Ні, мамо. Якщо я виграю, то буду його обов'язковим претендентом. Не хочу виглядати перед ним якимось фанатом". Знаю, що практично ніхто не дає мені жодного шансу. Але я не буду з ним битися так, немов я прихильник його таланту", - зізнався британець.

Відзначимо, що вже 8 грудня Ломаченко проведе двобій із Педрасою.