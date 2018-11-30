Определился будущий оппонент победителя боя Ломаченко - Педраса
Киев • УНН
КИЕВ. 30 ноября. УНН. Бывший чемпион мира британец Энтони Кролла (34-6-3, 13 КО) следующий бой проведет против победителя объединительного поединка между чемпионом WBA Super в легком весе украинцев Василием Ломаченко (11-1, 9 КО) и пуэрториканцем Хосе Педраса (25-1, 12 КО). Об этом сообщает TalkSport со ссылкой на Всемирную боксерскую ассоциацию (WBA), передает УНН.
По сообщению издания, Кролла получил статус обязательного претендента на бой за пояс WBA в легком весе, которым сейчас у Ломаченко.
Ломаченко присутствовал на последнем поединке Кролла, в котором британец победил судейским решением иорданца Дауда Йордана в андеркарте боя Усик - Беллью.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Ломаченко оценил уровень своего будущего соперника
"Ломаченко был тогда на пресс-конференции перед моим боем с Иорданом. Меня еще мама спросила: "И как? Ты с ним сфотографировался?» А я ей ответил: "Нет, мама. Если я выиграю, то буду его обязательным претендентом. Не хочу выглядеть перед ним каким-то фанатом". Знаю, что практически никто не дает мне ни единого шанса. Но я не буду с ним драться так, словно я поклонник его таланта", - признался британец.
Отметим, что уже 8 декабря Ломаченко проведет поединок с Педрасой.