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Віце-канцлер Німеччини: Лукашенко має піти у відставку

Віце-канцлер Німеччини: Лукашенко має піти у відставку

Київ • УНН

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КИЇВ. 20 серпня. УНН. Міністр фінансів, віце-канцлер ФРН і кандидат у канцлери від соціал-демократів Олаф Шольц вважає, що президент Білорусі Олександр Лукашенко повинен покинути свій пост. Про це він заявив в середу, 19 серпня, в інтерв'ю виданням Funke Mediengruppe, передає УНН із посиланням на DW.

“Нинішній правитель Лукашенко втратив усіляку легітимність і повинен піти у відставку”, — сказав Шольц. Він підкреслив, що ЄС повинен мати на увазі прагнення демократичного руху в Білорусі і мати “хороші і дружні відносини як з Росією, так і з Євросоюзом”. “Ми повинні активно підтримувати процес самостійного звільнення громадян Білорусі. Мова не йде про створення нових сфер впливу”, — додав віце-канцлер Німеччини.

Після того, як ЦВК Білорусі оголосив Олександра Лукашенка переможцем президентських виборів 9 серпня, в країні не вщухають масові протести. У перші дні ОМОН жорстко розганяв вуличні акції, було затримано кілька тисяч демонстрантів. 16 серпня в Мінську пройшла наймасовіша акція протесту в білоруській історії. У ній взяли участь щонайменше 200 тисяч осіб. Опозиція вимагає визнати результати виборів недійсними і провести нове голосування — за міжнародними стандартами, в присутності спостерігачів і з іншим складом ЦВК.

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