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Вітренка призначили в обхід Верховної Ради - Разумков

Київ • УНН

 • 25652 перегляди

КИЇВ. 22 грудня. УНН. Прем'єр-міністр України не проводив консультацій із Верховною Радою України, призначаючи на посаду виконуючого обов'язки міністра енергетики скандально відомого колишнього виконавчого директора НАК “Нафтогаз України” Юрія Вітренка. Про це в ефірі "Україна 24" повідомив голова Верховної Ради України Дмитро Разумков, передає УНН.

Вітренка призначили в обхід Верховної Ради - Разумков

“Щодо пана Вітренко, то я не голосував (“за” - ред.), як і багато інших наших колег. Щодо його призначення (на посаду в.о. міністра енергетики — ред.), я, мабуть, буду не до кінця об’єктивним, тому що я представляю Верховну Раду України. Але, по-перше, я погано ставлюся до виконуючих обов'язку, адже згідно з Конституцією, Верховна Рада призначає тих чи інших міністрів на посаду. Плюс — я думаю, що це не додасть ефективності співпраці, коли людина станом на сьогодні не підтримана Верховною Радою України, а її в обхід Ради, фактично, призначають виконуючим обовязків міністра. На скільки мені відомо, консультацій з Верховною Радою прем'єр-міністр не проводив”, - зазначив спікер Парламенту.

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На думку Разумкова, це не зовсім коректно.

“Я зараз не про персоналію Вітренка, а в цілому кажу. Навіть якби я голосував би за того чи іншого кандидата, а він не набрав необхідну кількість голосів, моя б риторика залишилася саме такою. Я хотів би нагадати, що Парламент ухвалив закон, який забороняє займати місце виконуючого обовязку більше ніж 30 днів. Ми бачили ситуацію з пані Супрун. Ми бачили ситуацію і зараз, коли виконуючим обовязків є одна людина, а потім її змінюють”, - додав голова ВРУ.

Він нагадав приклад колишнього виконуючого обовязку міністра освіти Сергія Шкарлета, який минулого тижня став повноцінним главою Міносвіти.

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“А паралельно можна згадати історію з Буславець, яка була звільнена, після того, як пропрацювала декілька місяців виконуючим обовязків міністра енергетики. Я чому про це говорю? Ви (журналісти — ред.) дуже часто задаєте питання нам (народним депутатам — ред.) щодо тієї чи іншої галузі. Нам до кінця не зовсім коректно брати на себе відповідальність, тому що є те, за що ми відповідальні. Але коли ми не призначали цього міністра як Верховна Рада, то й за його дії несе відповідальність той, хто його призначив”, - підсумував Дмитро Разумков.

Нагадаємо, 21 грудня Юрій Вітренко став виконуючим обов'язки міністра енергетики.

До цього, Верховна Рада України у четвер, 17 грудня, не підтримала постанову про призначення Юрія Вітренка першим віце-прем'єр-міністром України – міністром енергетики України. Відповідне рішення підтримали 186 народних депутатів України.

Тоді Вітренко вирішив йти в заступники міністра енергетики і подав декларацію.

Також 21 грудня стало відомо, що Ольга Буславець написала заяву на звільнення з посади першого заступника міністра енергетики України (не за власним бажанням).

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