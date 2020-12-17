Шкарлет склав присягу у Раді під крики "ганьба"
Київ • УНН
КИЇВ. 17 грудня. УНН. Обраний Верховною Радою міністр освіти і науки України Сергій Шкарлет у стінах парламенту склав присягу під крики “ганьба”, передає кореспондент УНН.
Так, кандидатуру підтримало 226 нардепів, зокрема, 171 нардеп від “Слуги народу”, всі присутні на засіданні 20 дерутатів ОПЗЖ, 12 членів партії “За майбутнє”, 16 з депутатської групи “Довіра” та 7 позафракційних.
Після голосування народних депутатів, Шкарлета було запрошено скласти присягу. Коли новообраний міністр вийшов на трибуну, низка народних обранців почала кричати “Ганьба”, інша частина – аплодувати.
Після того як Шкарлет все ж таки склав присягу, вітати його підійшли нардепи зі “Слуги народу”, з якими він прослідував до зали Ради. Голові ВР Дмитру Разумкову довелось нагадувати міністру, що “його ложа трохи в інакшому місці”.
Нагадаємо, Верховна Рада України у четвер, 17 грудня, ухвалила постанову про призначення Сергія Шкарлета міністром освіти і науки України.