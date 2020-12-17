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Шкарлет склав присягу у Раді під крики "ганьба"

Київ • УНН

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КИЇВ. 17 грудня. УНН. Обраний Верховною Радою міністр освіти і науки України Сергій Шкарлет у стінах парламенту склав присягу під крики “ганьба”, передає кореспондент УНН.

Шкарлет склав присягу у Раді під крики "ганьба"

Так, кандидатуру підтримало 226 нардепів, зокрема, 171 нардеп від “Слуги народу”, всі присутні на засіданні 20 дерутатів ОПЗЖ, 12 членів партії “За майбутнє”, 16 з депутатської групи “Довіра” та 7 позафракційних.

Після голосування народних депутатів, Шкарлета було запрошено скласти присягу. Коли новообраний міністр вийшов на трибуну, низка народних обранців почала кричати “Ганьба”, інша частина – аплодувати.

Після того як Шкарлет все ж таки склав присягу, вітати його підійшли нардепи зі “Слуги народу”, з якими він прослідував до зали Ради. Голові ВР Дмитру Разумкову довелось нагадувати міністру, що “його ложа трохи в інакшому місці”.

Нагадаємо, Верховна Рада України у четвер, 17 грудня, ухвалила постанову про призначення Сергія Шкарлета міністром освіти і науки України.

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