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Новий міністр енергетики може підвищити вартість електроенергії для населення вже завтра - нардеп

Київ • УНН

 • 32299 перегляди

КИЇВ. 22 грудня. УНН. Новий в. о. міністра енергетики Юрій Вітренко планує підвищити вартість електроенергії для населення. Про це у коментарі УНН розповів народний депутат, заступник голови Комітету ВРУ з питань енергетики та житлово-комунальних послуг, народний депутат Олексій Кучеренко.

Новий міністр енергетики може підвищити вартість електроенергії для населення вже завтра - нардеп

“За моєю інсайдерською інформацією, завтра вони скасують пільгові 100 кВт-годин для населення. Це означає, що у комунальних платіжках споживачів електроенергії з’являться додаткові 65 грн на місяць”, — розповів Кучеренко.

Водночас наміри Вітренка знизити “зелені” тарифи нардеп оцінює скептично.

“Знизити „зелені“ тарифи можна через відповідні зміни у законодавстві. Чи вистачить компетенції у Юрія Юрійовича — не знаю, це не проста річ. Хай ціну на газ знизить, бо саме він безпосередньо відповідає за завищену і необґрунтовану ціну на газ”, — коментує Кучеренко.

Порівнюючи нового в. о. міністра із його попередником — Ольгою Буславець, нардеп вказав на фаховість останньої та її реалістичне бачення розвитку вітчизняної енергетики.

Схожої думки колега Кучеренка — народний депутат Юрій Камельчук. За його словами, Буславець лишила Вітренку у спадок працююче міністерство.

“А от як він буде керувати — побачимо. Бо, наприклад, я не знаю, як йому вдасться знизити зелені тарифи, не ризикуючи отримати позови у міжнародні суди”, — каже нардеп.

Призначення Вітренка на посаду в. о. міністра відбулося в обхід згоди профільного комітету та голосування у Раді, коментує своєю чергою народний депутат Михайло Волинець. Лобістом кандидатури Вітренка Волинець називає бізнесмена Ігоря Коломойського.

“Коломойський вирішив поставити свою людину на енергетичний блок. Для цього він задіяв своїх „прислуг“ — голову енергетичного комітету Андрія Геруса, його заступника — Олега Семінського, які, маніпулюючи, переконували членів комітету у професійності Вітренка.

А Спікеру парламенту (Дмитру Разумкову, — ред.) вони підсунули постанову, не вказуючи на те, що комітет не підтримав Вітренка на посаду першого віце-прем’єра”, — розповідає Волинець.

Вказівки голосувати за Вітренка народні депутати отримували безпосередньо від Президента, інформує нардеп.

“Сам Зеленський особисто звертався до керівників певних груп у парламенті, а ті — дзвонили депутатам, по яким були сумніви”, — уточнює Волинець.

Нагадаємо, 17 грудня Верховна Рада не підтримала кандидатуру Юрія Вітренко на посаду міністра енергетики. Тоді Кабмін отримав від ОП команду зібрати екстрене засідання і 21 грудня призначити Вітренко в.о. Міністра енергетики, замістивши при цьому Ольгу Буславець. Буславець того ж дня повідомила, що звільняється (не за власним бажанням).

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