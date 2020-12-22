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Новый министр энергетики может повысить стоимость электроэнергии для населения уже завтра - нардеп

Киев • УНН

 • 32299 просмотра

КИЕВ. 22 декабря. УНН. Новый в. о. министра энергетики Юрий Витренко планирует повысить стоимость электроэнергии для населения. Об этом в комментарии УНН рассказал народный депутат, заместитель председателя Комитета ВРУ по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг, народный депутат Алексей Кучеренко.

Новый министр энергетики может повысить стоимость электроэнергии для населения уже завтра - нардеп

“По моей инсайдерской информации, завтра они отменят льготные 100 кВт-час для населения. Это означает, что в коммунальных платежках потребителей электроэнергии появятся дополнительные 65 грн в месяц”, — рассказал Кучеренко.

В то же время намерения Витренко снизить “зеленые” тарифы нардеп оценивает скептически.

“Снизить „зеленые“ тарифы можно через соответствующие изменения в законодательстве. Хватит компетенции у Юрия Юрьевича — не знаю, это не простая вещь. Пусть цену на газ снизит, потому что именно он непосредственно отвечает за завышенную и необоснованную цену на газ”, — комментирует Кучеренко.

Сравнивая нового в. о. министра с его предшественником — Ольгой Буславец, нардеп отметил профессионализм последней и ее реалистическое видение развития отечественной энергетики.

Похожего мнения коллега Кучеренко — народный депутат Юрий Камельчук. По его словам, Буславец оставила Витренко в наследство работающее министерство.

“А вот как он будет управлять — увидим. Потому что, например, я не знаю, как ему удастся снизить зеленые тарифы, не рискуя получить иски в международные суды”, — говорит нардеп.

Назначение Витренко на должность и. о. министра произошло в обход согласия профильного комитета и голосования в Раде, комментирует в свою очередь народный депутат Михаил Волынец. Лоббистом кандидатуры Витренко Волынец называет бизнесмена Игоря Коломойского.

“Коломойский решил поставить своего человека на энергетический блок. Для этого он задействовал своих „прислуг“ — председателя энергетического комитета Андрея Геруса, его заместителя — Олега Семинского, которые, манипулируя, убеждали членов комитета в профессионализме Витренко.

А спикеру парламента (Дмитрию Разумкову, — ред.) они подсунули постановление, не указывая на то, что комитет не поддержал Витренко на должность первого вице-премьера”, — рассказывает Волынец.

Указания голосовать за Витренко народные депутаты получали непосредственно от Президента, информирует нардеп.

“Сам Зеленский лично обращался к руководителям определенных групп в парламенте, а те — звонили депутатам, по которым были сомнения”, — уточняет Волынец.

Напомним, 17 декабря Верховная Рада не поддержала кандидатуру Юрия Витренко на должность министра энергетики. Тогда Кабмин получил от ОП команду собрать экстренное заседание и 21 декабря назначить Витренко и.о. Министра энергетики, заменив при этом Ольгу Буславец. Буславец в тот же день сообщила, что освобождается (не по собственному желанию).

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