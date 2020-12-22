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Витренко назначили в обход Верховной Рады - Разумков

Киев • УНН

 • 25652 просмотра

КИЕВ. 22 декабря. УНН. Премьер-министр Украины не проводил консультаций с Верховной Радой Украины, назначая на должность исполняющего обязанности министра энергетики скандально известного бывшего исполнительного директора НАК "Нафтогаз Украины" Юрия Витренко. Об этом в эфире "Украина 24" сообщил председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков, передает УНН.

Витренко назначили в обход Верховной Рады - Разумков

"Относительно господина Витренко, то я не голосовал ("за"- ред.), как и многие другие наши коллеги. О его назначении (на должность и.о. министра энергетики - ред.), я, пожалуй, буду не до конца объективным, потому что я представляю Верховную Раду Украины. Но, во-первых, я плохо отношусь к исполняющим обязанности, ведь согласно Конституции, Верховная Рада назначает тех или иных министров на должность. Плюс - я думаю, что это не добавит эффективности сотрудничеству, когда человек по состоянию на сегодняшний день не поддержан Верховной Радой Украины, а его в обход Рады, фактически назначают, исполняющим обязанности министра. На сколько мне известно, консультаций с Верховной Радой премьер-министр не проводил", - отметил спикер Парламента.

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По мнению Разумкова, это не совсем корректно.

"Я сейчас не о персоналии Витренко, а в целом говорю. Даже если бы я голосовал бы за того или иного кандидата, а он не набрал необходимое количество голосов, моя бы риторика осталась именно такой. Я хотел бы напомнить, что Парламент принял закон, запрещающий занимать место исполняющего обязанности больше 30 дней. Мы видели ситуацию с госпожой Супрун. Мы видели ситуацию и сейчас, когда исполняющим обязанностей является один человек, а потом его меняют", - добавил председатель ВРУ.

Он напомнил пример бывшего исполняющего обязанности министра образования Сергея Шкарлета, который на прошлой неделе стал полноценным главой Минобразования.

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"А параллельно можно вспомнить историю с Буславец, которая была уволена, после того, как проработала несколько месяцев исполняющим обязанностей министра энергетики. Я почему об этом говорю? Вы (журналисты - ред.) очень часто задаете вопрос нам (депутатам - ред.) по той или иной отрасли. Нам до конца не совсем корректно брать на себя ответственность, потому что есть то, за что мы ответственны. Но если мы не назначали этого министра как Верховная Рада, то и за его действия несет ответственность тот, кто его назначил", - подытожил Дмитрий Разумков.

Напомним, 21 декабря Юрий Витренко стал исполняющим обязанности министра энергетики.

До этого, Верховная Рада Украины в четверг, 17 декабря, не поддержала постановление о назначении Юрия Витренко первым вице-премьер-министром Украины - министром энергетики Украины. Соответствующее решение поддержали 186 народных депутатов Украины.

Тогда Витренко решил идти в заместители министра энергетики и подал декларацию.

Также 21 декабря стало известно, что Ольга Буславець написала заявление на увольнение с должности первого заместителя министра энергетики Украины (не по собственному желанию).

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