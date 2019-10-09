Вища освіта в Україні у вересні подорожчала на 12,6%
Київ • УНН
КИЇВ. 9 жовтня. УНН. Послуги вищої освіти в Україні у вересні подорожчали на 12,6%. Про це повідомила Державна служба статистики, передає УНН.
За даними Держстату, послуги освіти подорожчали на 9,9%, а саме: вищої – на 12,6%, середньої – на 11,6%.
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Зростання цін на послуги освіти у річному вимірі (вересень 2019 року до вересня 2018 року) склало 13,3%.
Нагадаємо, у Міністерстві освіти та науки (МОН) України планують фінансувати університети в залежності від якості їх роботи.