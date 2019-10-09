Высшее образование в Украине в сентябре подорожало на 12,6%
Киев • УНН
КИЕВ. 9 октября. УНН. Услуги высшего образования в Украине в сентябре подорожали на 12,6%. Об этом сообщила Государственная служба статистики, передает УНН.
По данным Госстата, услуги образования подорожали на 9,9%, а именно: высшего - на 12,6%, среднего - на 11,6%.
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Рост цен на услуги образования в годовом измерении (сентябрь 2019 года к сентябрю 2018 года) составило 13,3%.
Напомним, в Министерстве образования и науки (МОН) Украины планируют финансировать университеты в зависимости от качества их работы.