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У МОН назвали зарплату Новосад за перший місяць роботи на посаді міністра

Київ • УНН

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КИЇВ. 9 жовтня. УНН. Міністру освіти і науки України Ганні Новосад за вересень після утримання податків виплатили зарплату у понад 30,8 тис. грн. Про це УНН повідомили в управлінні бухгалтерського обліку та звітності Міністерства освіти і науки України у відповідь на запит.

У МОН назвали зарплату Новосад за перший місяць роботи на посаді міністра

"Міністру освіти і науки України Новосад Г.І. у вересні 2019 року нараховано: посадовий оклад – 16000,00 грн, надбавку за вислугу років – 2400,00 грн, надбавку за роботу в умовах режимних обмежень – 2285,71 грн, надбавку за інтенсивність праці – 16000,00 грн, індексацію заробітної плати за вересень 2019 року – 726,53 грн. Перерахунок заробітної плати за серпень 2019 року – 876,19 грн.

З вищезазначених виплат проведено утримання податків та зборів у сумі 7466,25 грн", - йдеться у відповіді.

Таким чином, враховуючи вказані вище суми, Новосад за вересень з урахування утримання податків виплатили зарплату у 30 822,18 грн.

При цьому, середній розмір зарплати у міністерстві за вересень склав 26 854 грн.

"Середній розмір заробітної плати у Міністерстві освіти і науки України за вересень 2019 року становить 26 854,12 грн", - проінформували у міністерстві.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Новосад: наша задача – завершити реформу початкової школи і пришвидшити старшу школу

Нагадаємо, 29 серпня Верховна Рада України затвердила новий склад Кабінету міністрів.

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