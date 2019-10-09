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В МОН назвали зарплату Новосад за первый месяц работы в должности министра

Киев • УНН

 • 31329 просмотра

КИЕВ. 9 октября. УНН. Министру образования и науки Украины Анне Новосад за сентябрь после удержания налогов выплатили зарплату более чем 30,8 тыс. грн. Об этом УНН сообщили в управлении бухгалтерского учета и отчетности Министерства образования и науки Украины в ответ на запрос.

В МОН назвали зарплату Новосад за первый месяц работы в должности министра

"Министру образования и науки Украины Новосад А.И. в сентябре 2019 года начислено: должностной оклад - 16000,00 грн, надбавку за выслугу лет - 2400,00 грн, надбавку за работу в условиях режимных ограничений - 2285,71 грн, надбавку за интенсивность труда - 16000,00 грн, индексацию заработной платы за сентябрь 2019 года - 726,53 грн. Пересчет заработной платы за август 2019 года - 876,19 грн.

С вышеупомянутых выплат проведено удержание налогов и сборов в сумме 7466,25 грн", - говорится в ответе.

Таким образом, учитывая указанные выше суммы, Новосад за сентябрь с учетом удержания налогов выплатили зарплату в 30 822,18 грн.

При этом, средний размер зарплаты в министерстве за сентябрь составил 26 854 грн.

"Средний размер заработной платы в Министерстве образования и науки Украины за сентябрь 2019 года составляет 26 854,12 грн", - проинформировали в министерстве.

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Напомним, 29 августа Верховная Рада Украины утвердила новый состав Кабинета министров.

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