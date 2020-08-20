Вінницький лабцентр витратить 1,2 млн грн на ПЛР-тести, які раніше забракував МОЗ

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КИЇВ. 21 серпня. УНН. ДУ “Вінницький обласний лабораторний центр МОЗ” придбає у ТОВ “Укргентех” набір реагентів для виявлення коронавірусу COVID-19, передає УНН із посиланням на Prozorro.

Відповідний тендер було оголошено у червні цього року. Очікувана вартість закупівлі становила 1,2 млн грн. Участь у тендері взяла тільки одна компанія — “Укргентех”, яка, власне, і перемогла, запропонувавши за свій товар суму, рівнозначну оголошеній замовником — 1,2 млн грн.

Договір з переможцем тендеру укладено. Згідно умов договору, “Укргентех” має поставити лабораторному центру набір реагентів для виявлення коронавірусу COVID-19 до 31 грудня 2020 року.

Крім того, ТОВ “Укргентех” нещодавно виграло 3-мільйонний тенденр у м. Рівне.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Забраковані МОЗом ПЛР-тести на повторному дослідженні показали чутливість 20% - ЦГЗ

Однак, нагадаємо, що за фактом закупівлі ПЛР-тестів в "Укргентеху" у Херсоні, СБУ розпочало кримінальне провадження.

Вказувалося, що держустанова закупила засоби (тести), які є нерекомендованими до використання у медзакладах на підставі досліджень вірусологічної референт-лабораторії "Центру громадського здоров’я МОЗ України".

І дійсно, ще в травні ПЛР-тести "Укргентеху" досліджували на відповідність заявленим характеристикам у ЦГЗ МОЗ.

Про це, зокрема, йшлося у листі ЦГЗ МОЗу.

"Заявлені виробником значення чутливості і специфічності даної тест-системи не підтверджені верифікаційними дослідженнями у практичних лабораторіях. З огляду на результати верифікації, використання такої тест-системи не може здійснюватися в установах охорони здоров’я для етіологічної діагностики COVID-19", - було сказано у документі Центру за підсумками проведених досліджень.

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