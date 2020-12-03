Виконком УЄФА на черговому засіданні ухвалив кілька важливих рішень - УАФ

Було ухвалено, зокрема, такі важливі рішення.

“Ліга конференцій УЄФА-2022

Фінал першого розіграшу нового турніру прийматиме албанська Тирана. Матч відбудеться на новому стадіоні „Націонал Арена“.

Фінальна стадія Ліги націй УЄФА-2020/2021

Господарем фінальної стадії Ліги націй стала Італія. Півфінали (6-го та 7 жовтня), матч за третє місце та фінал (10 жовтня) приймуть „Ювентус Стедіум“ у Турині та „Сан-Сіро“ в Мілані.

Фінальна стадія Євро-2023 (U-21)

Господарями фінальної стадії молодіжного чемпіонату Європи 2023 року визначено Румунію та Грузію. Матчі турніру за участі 16-ти збірних приймуть чотири стадіони в Румунії (два — у Клуж-Напоці й два — у Бухаресті) та чотири стадіони в Грузії (у Батумі, Поті й два — у Тбілісі). Матч-відкриття відбудеться в Румунії, а фінал — у Грузії”, — йдеться у повідомленні.

Як писав УНН, Комітет арбітрів УАФ розпочинає цикл офіційних роз’яснень щодо застосування системи VAR.