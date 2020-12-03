Виконком УЄФА на черговому засіданні ухвалив кілька важливих рішень - УАФ
Київ • УНН
КИЇВ. 3 грудня. УНН. Сьогодні у форматі відеоконференції відбулося засідання Виконавчого комітету УЄФА, до якого входить президент УАФ Андрій Павелко. Про інформує сайт УАФ, передає УНН.
Було ухвалено, зокрема, такі важливі рішення.
“Ліга конференцій УЄФА-2022
Фінал першого розіграшу нового турніру прийматиме албанська Тирана. Матч відбудеться на новому стадіоні „Націонал Арена“.
Фінальна стадія Ліги націй УЄФА-2020/2021
Господарем фінальної стадії Ліги націй стала Італія. Півфінали (6-го та 7 жовтня), матч за третє місце та фінал (10 жовтня) приймуть „Ювентус Стедіум“ у Турині та „Сан-Сіро“ в Мілані.
Фінальна стадія Євро-2023 (U-21)
Господарями фінальної стадії молодіжного чемпіонату Європи 2023 року визначено Румунію та Грузію. Матчі турніру за участі 16-ти збірних приймуть чотири стадіони в Румунії (два — у Клуж-Напоці й два — у Бухаресті) та чотири стадіони в Грузії (у Батумі, Поті й два — у Тбілісі). Матч-відкриття відбудеться в Румунії, а фінал — у Грузії”, — йдеться у повідомленні.
Як писав УНН, Комітет арбітрів УАФ розпочинає цикл офіційних роз’яснень щодо застосування системи VAR.