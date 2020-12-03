Исполком УЕФА на очередном заседании принял несколько важных решений - УАФ

Было принято, в частности, такие важные решения.

"Лига конференций УЕФА-2022

Финал первого розыгрыша нового турнира будет принимать албанская Тирана. Матч состоится на новом стадионе "Национал Арена".

Финальная стадия Лиги наций УЕФА 2020/2021

Хозяином финальной стадии Лиги наций стала Италия. Полуфиналы (6-го и 7 октября), матч за третье место и финал (10 октября) примут "Ювентус Стэдиум" в Турине и "Сан-Сиро" в Милане.

Финальная стадия Евро-2023 (U-21)

Хозяевами финальной стадии молодежного чемпионата Европы 2023 определено Румынию и Грузию. Матчи турнира с участием 16-ти сборных примут четыре стадиона в Румынии (два - в Клуж-Напоке и два - в Бухаресте) и четыре стадиона в Грузии (в Батуми, Поти и два - в Тбилиси). Матч-открытие состоится в Румынии, а финал - в Грузии", - говорится в сообщении.

Как писал УНН, Комитет арбитров УАФ начинает цикл официальных разъяснений по применению системы VAR.