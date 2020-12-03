Исполком УЕФА на очередном заседании принял несколько важных решений - УАФ

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Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
09:55 • 30136 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
08:59 • 49207 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

Эксклюзив
"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
08:31 • 62540 просмотра

"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине

Эксклюзив
Минздрав поощряет самолечение: Комаровский объяснил, почему скидки на лекарства не помогут украинцам
07:12 • 76378 просмотра

Минздрав поощряет самолечение: Комаровский объяснил, почему скидки на лекарства не помогут украинцам

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой
3 марта, 21:00 • 110002 просмотра

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине
3 марта, 20:50 • 112794 просмотра

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине

Эксклюзив
"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта
3 марта, 15:41 • 125216 просмотра

"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство
3 марта, 11:09 • 156067 просмотра

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство

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Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта
3 марта, 07:14 • 202273 просмотра

Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта

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3 марта, 04:20 • 196405 просмотра

В Лос-Анджелесе прошла церемония Оскар-2025: список победителей

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Исполком УЕФА на очередном заседании принял несколько важных решений - УАФ

Исполком УЕФА на очередном заседании принял несколько важных решений - УАФ

Киев  •  УНН

 • 13154 просмотра

КИЕВ. 3 декабря. УНН. Сегодня в формате видеоконференции состоялось заседание Исполнительного комитета УЕФА, в который входит президент УАФ Андрей Павелко. О информирует сайт УАФ, передает УНН.

Было принято, в частности, такие важные решения.

"Лига конференций УЕФА-2022

Финал первого розыгрыша нового турнира будет принимать албанская Тирана. Матч состоится на новом стадионе "Национал Арена".

Финальная стадия Лиги наций УЕФА 2020/2021

Хозяином финальной стадии Лиги наций стала Италия. Полуфиналы (6-го и 7 октября), матч за третье место и финал (10 октября) примут "Ювентус Стэдиум" в Турине и "Сан-Сиро" в Милане.

Финальная стадия Евро-2023 (U-21)

Хозяевами финальной стадии молодежного чемпионата Европы 2023 определено Румынию и Грузию. Матчи турнира с участием 16-ти сборных примут четыре стадиона в Румынии (два - в Клуж-Напоке и два - в Бухаресте) и четыре стадиона в Грузии (в Батуми, Поти и два - в Тбилиси). Матч-открытие состоится в Румынии, а финал - в Грузии", - говорится в сообщении.

Как писал УНН, Комитет арбитров УАФ начинает цикл официальных разъяснений по применению системы VAR.

Украинские Национальные Новости

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