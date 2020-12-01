Комітет арбітрів УАФ розпочинає цикл офіційних роз’яснень щодо застосування системи VAR

"Зважаючи на поширення використання системи VAR у матчах всеукраїнських змагань із футболу серед професійних команд та зацікавленість української футбольної спільноти в отриманні більш детальної інформації щодо вжиття цієї технології, Комітет арбітрів УАФ розпочинає цикл роз'яснень щодо застосування системи VAR", - йдеться в повідомленні.

В УАФ додали, що така інформація може стати в пригоді простим уболівальникам, футболістам, тренерам, футбольним функціонерам, журналістам, коментаторам, які хочуть краще зрозуміти, коли і як використовується VAR, перебіг її процедур та тонкощі застосування.

Стежте щотижня за новинами з роз'яснень застосування VAR за посиланням: https://uaf.ua/referee-committee/library/docs/5