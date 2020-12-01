Комитет арбитров УАФ начинает цикл официальных разъяснений по применению системы VAR
Киев • УНН
КИЕВ. 1 декабря. УНН. Комитет арбитров УАФ начинает цикл разъяснений по применению системы VAR. Об этом сообщает пресс-служба УАФ, передает УНН.
"Учитывая распространение использования системы VAR в матчах всеукраинских соревнований по футболу среди профессиональных команд и заинтересованность украинской футбольной общественности в получении более подробной информации о принятии этой технологии, Комитет арбитров УАФ начинает цикл разъяснений по применению системы VAR", - говорится в сообщении.
В УАФ добавили, что такая информация может пригодиться простым болельщикам, футболистам, тренерам, футбольным функционерам, журналистам, комментаторам, которые хотят лучше понять, когда и как используется VAR, ход ее процедур и тонкости применения.
Следите еженедельно за новостями по разъяснениям применения VAR по ссылке: https://uaf.ua/referee-committee/library/docs/5