Військова допомога Україні - це інвестиція в майбутнє: в ОП наголосили на важливості міжнародної підтримки

Міжнародні партнери повинні зрозуміти, що військова підтримка України, це інвестиція у власне майбутнє. Про це заявив радник керівника Офісу президента Михайло подоляк на своїй сторінці у соцмережі Х, передає УНН.

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За його словами, військові інвестиції в Україну для Європи означають внесок у зниження ризиків глобальної війни.

Військові інвестиції в Україну на даному етапі війни – це, перш за все, інвестиції в передбачуване майбутнє, в значне зниження ризиків глобальної війни, в повне обмеження можливого поширення війни на інші країни

Подоляк вкотре нагадав, що з росією ніколи не вийде домовитись, тож війна в Україні так чи інакше матиме вплив на ситуацію в Європі.

ЄС виділить Україні щонайменше 21 мільярд євро військової допомоги у 2024 році - Боррель

росія зрештою, сьогодні прямо і опосередковано говорить про те, що ніякої згоди, повернення до довоєнних часів не буде. Вона або програє, і тоді Європа матиме шанс. Або не програє і тоді смутні часи затягнуться надовго...