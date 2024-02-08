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Військова допомога Україні - це інвестиція в майбутнє: в ОП наголосили на важливості міжнародної підтримки

Військова допомога Україні - це інвестиція в майбутнє: в ОП наголосили на важливості міжнародної підтримки

Київ • УНН

 • 26333 перегляди

Радник керівника Офісу президента наголошує, що для міжнародних партнерів військова підтримка України - це інвестиція у зменшення ризиків глобальної війни, вважає радник Офісу Президента.

Міжнародні партнери повинні зрозуміти, що військова підтримка України, це інвестиція у власне майбутнє. Про це заявив радник керівника Офісу президента Михайло подоляк на своїй сторінці у соцмережі Х, передає УНН.

Деталі 

За його словами, військові інвестиції в Україну для Європи означають внесок у зниження ризиків глобальної війни. 

Військові інвестиції в Україну на даному етапі війни – це, перш за все, інвестиції в передбачуване майбутнє, в значне зниження ризиків глобальної війни, в повне обмеження можливого поширення війни на інші країни

- йдеться у дописі.

Подоляк вкотре нагадав, що з росією ніколи не вийде домовитись, тож війна в Україні так чи інакше матиме вплив на ситуацію в Європі. 

ЄС виділить Україні щонайменше 21 мільярд євро військової допомоги у 2024 році - Боррель01.02.24, 00:45 • 118626 переглядiв

росія зрештою, сьогодні прямо і опосередковано говорить про те, що ніякої згоди, повернення до довоєнних часів не буде. Вона або програє, і тоді Європа матиме шанс. Або не програє і тоді смутні часи затягнуться надовго...

- підсумував радник керівника Офісу президента.

Нагадаємо

Голова дипломатії Європейського Союзу Жозеп Боррель закликав європейських союзників збільшити військові витрати для підтримки України, нагадавши крилату фразу "Якщо хочеш миру - готуйся до війни".

Володимир Омельченко

Володимир Омельченко

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