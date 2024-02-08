Военная помощь Украине - это инвестиция в будущее: в ОП отметили важность международной поддержки

Международные партнеры должны понять, что военная поддержка Украины, это инвестиция в собственное будущее. Об этом заявил советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк на своей странице в соцсети Х, передает УНН.

Детали

По его словам, военные инвестиции в Украину для Европы означают вклад в снижение рисков глобальной войны.

Военные инвестиции в Украину на данном этапе войны - это, прежде всего, инвестиции в предсказуемое будущее, в значительное снижение рисков глобальной войны, в полное ограничение возможного распространения войны на другие страны - говорится в заметке.

Подоляк в очередной раз напомнил, что с Россией никогда не получится договориться, поэтому война в Украине так или иначе будет иметь влияние на ситуацию в Европе.

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Россия в конце концов, сегодня прямо и косвенно говорит о том, что никакого согласия, возвращения к довоенным временам не будет. Она или проиграет, и тогда у Европы будет шанс. Или не проиграет и тогда смутные времена затянутся надолго... - подытожил советник руководителя Офиса президента.

Напомним

Глава дипломатии Европейского Союза Жозеп Боррель призвал европейских союзников увеличить военные расходы для поддержки Украины, напомнив крылатую фразу "Если хочешь мира - готовься к войне".