Відзавтра дозволяється закупівля "пакунків малюка" через ProZorro

Деталі

Йдеться про закон “Про внесення змін до Закону України “Про державну допомогу сім’ям з дітьми” щодо надання допомоги у зв’язку з вагітністю та пологами та ефективного використання бюджетних коштів при фінансуванні одноразової натуральної допомоги “пакунок малюка” № 1359-ІХ, який Верховна Рада ухвалила 30 березня.

Так, закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування, тобто, 14 квітня.

Як зазначалося раніше, на законодавчому рівні не був закріплений орган, відповідальний за призначення та виплату допомоги "пакунок малюка". А цей закон "вирішує це питання, закріплюючи повноваження з призначення та виплати такого виду державної допомоги за органами соціального захисту населення за місцем проживання батьків (усиновлювачів, опікуна, піклувальника) новонародженого".

При цьому допомога “пакунок малюка” не зараховується до розміру допомоги при народженні дитини (41 280 гривень).

Також цим законом закріплюється вартість “пакунка малюка” на рівні трьох розмірів прожиткового мінімуму для дітей віком до 6 років, встановленого законом на дату оголошення про проведення конкурентних процедур закупівель. Кінцева ціна визначається в результаті закупівельного аукціону.

Такі зміни до законодавства, як очікується, дадуть змогу проводити закупівлі товарів для комплектування “пакунка малюка” на відкритих прозорих аукціонах через електронну систему ProZorro з метою більш ефективного використання бюджетних коштів.

Довідково

Кабінет міністрів України у липні минулого року погодив старт ініціативи, за якою замість “пакунку малюка” батькам виплачували одноразову допомогу в обсязі 5 тисяч гривень. Проект було розроблено за власної ініціативи Міністерства соціальної політики України.

Однак суспільство ініціативу не підтримало. Зокрема, батьки виступили за повернення “пакунку малюка”.

Зрештою, Рада у вересні ухвалила законопроект про повернення “пакунку малюка”. У жовтні його підписав Президент.