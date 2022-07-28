Відтермінування виплат за євробондами: Укренерго та Укравтодор приєдналися до запиту кредиторам

Цитата

"20 липня Україна оголосила про запуск операцій з управління з державним боргом. Після цього, 28 липня, Укренерго та Укравтодор запропонували держателям їх єврооблігацій, випущених під державні гарантії України, погодити певні зміни до умов цих єврооблігацій", - йдеться у повідомленні.

"Як було попередньо оголошено в нашому Меморандумі у зв'язку з отриманням згоди, Укренерго та Укравтодор приєднуються до пропозиції змінити умови єврооблігацій на умовах, що великою мірою подібні до умов транзакцій, які ми запустили минулого тижня. За допомогою цих операцій з управління борговими зобов’язаннями, ми плануємо проактивно знайти взаємоприйнятне з держателями єврооблігацій вирішення проблем валютної ліквідності, з якими ми стикаємося через агресивну війну росії", – зазначив урядовий уповноважений з питань управління державним боргом Юрій Буца.

Деталі

Як вказують у Мінфіні, умови пропозицій Укренерго та Укравтодору є "значною мірою подібними до умов пропозиції, яку раніше зробила Україна щодо державних єврооблігацій". При цьому вказано, що ці єврооблігації гарантовані Україною.

"Згоди держателів єврооблігацій Укренерго та Укравтодору будуть агреговані в ході підрахунків зі згодами держателів єврооблігацій України, наданими у відповідь на пропозицію України", - додали у відомстві.

Окрім того, Укренерго просить держателів своїх єврооблігацій схвалити відстрочку щодо строків перевірки досягнення цілей, пов’язаних із сталим розвитком, і додати можливість коригувати такі цілі в майбутньому, враховуючи наслідки війни.

"Після внесення запланованих змін до умов єврооблігацій Укренерго та Укравтодору, їх зобов’язання за цими єврооблігаціями залишаться повністю гарантованими державою", - наголосили у Мінфіні.

Конкретні умови змін, запропонованих Укренерго та Укравтодором, а також строки завершення відповідних правочинів з борговими зобов’язаннями описані у повідомленнях про ці правочини, опублікованих сьогодні. Повна інформація щодо зазначених правочинів доступна для ознайомлення відповідним держателям облігацій у відповідних меморандумах у зв'язку із отриманням згоди, зазначили у міністерстві.

Раніше

19 липня уряд вирішив запропонувати кредиторам відстрочку платежів за єврооблігаціями на два роки, переговори плануються до 15 серпня. "Нафтогаз" 27 липня також вирішив запропонувати кредиторам відстрочку виплат за євробондами. А 26 липня "Нафтогаз" оголосив дефолт за єврооблігаціями.

Група міжнародних кредиторів заявила, що згодна на призупинку їм виплат, і закликала держателів облігацій прийняти прохання країни про заморожування.

Крайній термін голосування за запит для кредиторів - 9 серпня за варантами та 5 серпня за облігаціями, результати обох мають бути оголошені 10 серпня.

На тлі таких новин рейтингове агентство Fitch знизило рейтинг України в іноземній валюті до з "CCC" до "C", переддефолтного.