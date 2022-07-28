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Отсрочка выплат по евробондам: Укрэнерго и Укравтодор присоединились к запросу кредиторам

Отсрочка выплат по евробондам: Укрэнерго и Укравтодор присоединились к запросу кредиторам

Киев • УНН

 • 126607 просмотра

КИЕВ. 28 июля. УНН. Укрэнерго и Укравтодор присоединились к запущенным Украиной операциям по управлению государственным долгом, после решения правительством просить кредиторов об отсрочке выплат по еврооблигациям на фоне войны, сообщает УНН со ссылкой на информацию Министерства финансов Украины.

Цитата

"20 июля Украина объявила о запуске операций по управлению с государственным долгом. После этого, 28 июля, Укрэнерго и Укравтодор предложили держателям их еврооблигаций, выпущенных под государственные гарантии Украины, согласовать определенные изменения в условия этих еврооблигаций", - говорится в сообщении.

"Как было предварительно объявлено в нашем Меморандуме в связи с получением согласия, Укрэнерго и Укравтодор присоединяются к предложению изменить условия еврооблигаций на условиях, которые во многом подобны условиям транзакций, которые мы запустили на прошлой неделе. С помощью этих операций с управления долговыми обязательствами, мы планируем проактивно найти взаимоприемлемое с держателями еврооблигаций решение проблем валютной ликвидности, с которыми мы сталкиваемся из-за агрессивной войны россии", – отметил правительственный уполномоченный по вопросам управления государственным долгом Юрий Буца.

Детали

Как указывают в Минфине, условия предложений Укрэнерго и Укравтодора "в значительной степени подобны условиям предложения, которое ранее сделала Украина относительно государственных еврооблигаций". При этом указано, что эти еврооблигации гарантированы Украиной.

"Согласия держателей еврооблигаций Укрэнерго и Укравтодора будут агрегированы в ходе подсчетов с согласиями держателей еврооблигаций Украины, предоставленными в ответ на предложение Украины", - добавили в ведомстве.

Кроме того, Укрэнерго просит держателей своих еврооблигаций одобрить отсрочку относительно сроков проверки достижения целей, связанных с устойчивым развитием, и добавить возможность корректировать такие цели в будущем, учитывая последствия войны.

"После внесения запланированных изменений в условия еврооблигаций Укрэнерго и Укравтодора, их обязательства по этим еврооблигациям останутся полностью гарантированными государством", - подчеркнули в Минфине.

Конкретные условия изменений, предложенных Укрэнерго и Укравтодором, а также сроки завершения соответствующих сделок с долговыми обязательствами описаны в сообщениях об этих сделках, опубликованных сегодня. Полная информация об указанных сделках доступна для ознакомления соответствующим держателям облигаций в соответствующих меморандумах в связи с получением согласия, отметили в министерстве.

Ранее

19 июля правительство решило предложить кредиторам отсрочку платежей по еврооблигациям на два года, переговоры планируются до 15 августа. "Нафтогаз" 27 июля также решил предложить кредиторам отсрочку выплат по евробондам. А 26 июля "Нафтогаз" объявил дефолт по еврооблигациям.

Группа международных кредиторов заявила, что согласна на остановку им выплат, и призвала держателей облигаций принять просьбу страны о замораживании.

Крайний срок голосования за запрос для кредиторов – 9 августа по варрантам и 5 августа по облигациям, результаты обоих должны быть объявлены 10 августа.

На фоне таких новостей рейтинговое агентство Fitch снизило рейтинг Украины в иностранной валюте с "CCC" до "C", преддефолтного.

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