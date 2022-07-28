Отсрочка выплат по евробондам: Укрэнерго и Укравтодор присоединились к запросу кредиторам
Киев • УНН
КИЕВ. 28 июля. УНН. Укрэнерго и Укравтодор присоединились к запущенным Украиной операциям по управлению государственным долгом, после решения правительством просить кредиторов об отсрочке выплат по еврооблигациям на фоне войны, сообщает УНН со ссылкой на информацию Министерства финансов Украины.
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"20 июля Украина объявила о запуске операций по управлению с государственным долгом. После этого, 28 июля, Укрэнерго и Укравтодор предложили держателям их еврооблигаций, выпущенных под государственные гарантии Украины, согласовать определенные изменения в условия этих еврооблигаций", - говорится в сообщении.
"Как было предварительно объявлено в нашем Меморандуме в связи с получением согласия, Укрэнерго и Укравтодор присоединяются к предложению изменить условия еврооблигаций на условиях, которые во многом подобны условиям транзакций, которые мы запустили на прошлой неделе. С помощью этих операций с управления долговыми обязательствами, мы планируем проактивно найти взаимоприемлемое с держателями еврооблигаций решение проблем валютной ликвидности, с которыми мы сталкиваемся из-за агрессивной войны россии", – отметил правительственный уполномоченный по вопросам управления государственным долгом Юрий Буца.
Детали
Как указывают в Минфине, условия предложений Укрэнерго и Укравтодора "в значительной степени подобны условиям предложения, которое ранее сделала Украина относительно государственных еврооблигаций". При этом указано, что эти еврооблигации гарантированы Украиной.
"Согласия держателей еврооблигаций Укрэнерго и Укравтодора будут агрегированы в ходе подсчетов с согласиями держателей еврооблигаций Украины, предоставленными в ответ на предложение Украины", - добавили в ведомстве.
Кроме того, Укрэнерго просит держателей своих еврооблигаций одобрить отсрочку относительно сроков проверки достижения целей, связанных с устойчивым развитием, и добавить возможность корректировать такие цели в будущем, учитывая последствия войны.
"После внесения запланированных изменений в условия еврооблигаций Укрэнерго и Укравтодора, их обязательства по этим еврооблигациям останутся полностью гарантированными государством", - подчеркнули в Минфине.
Конкретные условия изменений, предложенных Укрэнерго и Укравтодором, а также сроки завершения соответствующих сделок с долговыми обязательствами описаны в сообщениях об этих сделках, опубликованных сегодня. Полная информация об указанных сделках доступна для ознакомления соответствующим держателям облигаций в соответствующих меморандумах в связи с получением согласия, отметили в министерстве.
Ранее
19 июля правительство решило предложить кредиторам отсрочку платежей по еврооблигациям на два года, переговоры планируются до 15 августа. "Нафтогаз" 27 июля также решил предложить кредиторам отсрочку выплат по евробондам. А 26 июля "Нафтогаз" объявил дефолт по еврооблигациям.
Группа международных кредиторов заявила, что согласна на остановку им выплат, и призвала держателей облигаций принять просьбу страны о замораживании.
Крайний срок голосования за запрос для кредиторов – 9 августа по варрантам и 5 августа по облигациям, результаты обоих должны быть объявлены 10 августа.
На фоне таких новостей рейтинговое агентство Fitch снизило рейтинг Украины в иностранной валюте с "CCC" до "C", преддефолтного.