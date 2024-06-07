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Відсутність Китаю на мирному саміті в Швейцарії піддалося критиці з боку США

Київ • УНН

 • 112183 перегляди

США розкритикували Китай за те, що він не взяв участі у Всесвітньому саміті миру в Швейцарії у зв'язку з вторгненням Росії в Україну, заявивши, що присутність Пекіна була б корисною.

У Сполучених Штатах Америки розкритикували Китай за рішення не брати учать у Глобальному саміті миру у Швейцарії через те, що на захід не запросили росіян. Там наголосили, що участь Пекіна була би корисною. Про це у четвер, 6 червня, заявив речник Державного департаменту США Метью Міллер, передає УНН.

Деталі

Він наголосив, що представники КНР раніше брали участь діалозі стосовно російського повномасштабного вторгнення в Україну і їхня присутність була корисною.

Звісно, ми заохочували Китай взяти участь у цьому саміті. Вони були присутні на попередніх зустрічах, і на нашу думку, їхня присутність могла б бути корисною і в цьому випадку

сказав представник зовнішньополітичного відомства США.

При цьому Міллер наголосив, що Китай може вживати й інші кроки, які прнесли би ще більшу користь. Наприклад, китайським компаніям варто було б припинити допомагати російському ВПК.

Україна та Китай провели політичні консультації: обговорили, як КНР може зробити свій внесок у досягненні миру05.06.24, 15:23 • 21524 перегляди

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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