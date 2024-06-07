В Соединенных Штатах Америки раскритиковали Китай за решение не принимать участие в глобальном мире мира в Швейцарии из-за того, что на мероприятие не пригласили россиян. Там подчеркнули, что участие Пекина было бы полезным. Об этом в четверг, 6 июня, заявил представитель Государственного департамента США Мэтью Миллер, передает УНН.

детали

Он подчеркнул, что представители КНР ранее участвовали в диалоге относительно российского полномасштабного вторжения в Украину и их присутствие было полезным.

Конечно, мы поощряли Китай принять участие в этом саммите. Они присутствовали на предыдущих встречах, и, по вашему мнению, их присутствие могло бы быть полезным и в этом случае сказал представитель внешнеполитического ведомства США.

При этом Миллер подчеркнул, что Китай может предпринимать и другие шаги, которые прнесли бы еще большую пользу. Например, китайским компаниям следовало бы прекратить помогать российскому ВПК.

Украина и Китай провели политические консультации: обсудили, как КНР может внести свой вклад в достижении мира