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Від сьогодні на Буковині посилили карантин: для проїзду у громадському транспорті вимагатимуть COVID-сертифікат

Київ • УНН

 • 35415 перегляди

КИЇВ. 24 жовтня. УНН. Від сьогодні, 24 жовтня, Чернівецька область посилила карантин. Про це повідомили в Чернівецькій ОДА, передає УНН.

Від сьогодні на Буковині посилили карантин: для проїзду у громадському транспорті вимагатимуть COVID-сертифікат

Цитата

“Ми за крок до „червоної зони“. З кожним днем на Буковині показник захворюваності на коронавірус зростає. Уникнути повного локдауну ми можемо, лише посиливши карантинні заходи”, — повідомив напередодні голова Чернівецької ОДА Сергій Осачук. Відповідне рішення було ухвалено на засіданні обласної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій 23 жовтня.

Деталі

Зокрема, пропонується дозволити відвідування закладів громадського харчування, спортивних, культурних, розважальних та інших установи лише за наявності сертифіката про вакцинацію, або документу, що свідчить про одужання від COVID-19. Підходить також ПЛР-тест чи експрес-тест, який чинний 72 години. Такі обмеження стосуються й громадського транспорту, нерегулярних та регулярних перевезень в області.

Крім осіб, які мають один із перелічених вище документів, відвідувати установи спортивного профілю можуть лише спортсмени національних збірних команд України та їхні тренери за умови дотримання санітарних норм.

Заборонено проведення культурних масових заходів, крім роботи автоконцертів, автокінотеатрів тощо. Не можна перебувати у громадських місцях без засобів захисту.

Відзначимо, що дотримання карантинних вимог перевірятимуть спеціальні групи.

Доповнення

Карантин для протидії поширенню нового типу коронавірусу в Україні запровадили з 12 березня 2020 року. Потім його неодноразово продовжували і влітку перевили у форму адаптивного карантину.

У межах адаптивного карантину регіони позначаються кольорами — зеленим, жовтим, помаранчевим або червоним рівнем небезпеки поширення COVID-19, залежно від епідемічної ситуації. Зважаючи на “колір” регіону різняться й обмежувальні заходи. Так, зелений рівень передбачає мінімальні обмеження. Жовтий рівень — за замовчуванням діяв на території всієї країни з моменту введення адаптивного карантину. Помаранчевий рівень — встановлюється після жовтого і свідчить про ускладнення епідемічної ситуації. Червоний рівень — передбачає більш жорсткі обмеження, як це було під час січневого “локдауну”.

13 вересня уряд встановив нові карантинні правила. Вони набули чинності за тиждень — 20 вересня. Основна особливість нових правил — на вакцинованих людей з COVID-сертифікатом пропонується не поширювати певні обмеження зокрема “червоної” зони. Сертифікати є двох видів — “жовті” та “зелені”.

20 вересня уряд продовжив дію карантину до нового року. Україна перейшла у “жовту” зону карантину з 23 вересня. Потім з’явилися “помаранчеві”, і врешті — “червоні” зони.

Наразі в “червоній” зоні перебувають Запорізька, Сумська, Одеська, Донецька, Херсонська та Дніпропетровська області.

Кабінет міністрів 11 жовтня затвердив нові правила пасажирських перевезень на час карантину. З 21 жовтня міжрегіональні перевезення пасажирів у регіонах із “жовтим”, “помаранчевим” чи “червоним” рівнем епіднебезпеки будуть дозволені за умови наявності у всіх водіїв, екіпажу авіатранспорту та пасажирів, зокрема, сертифікату про вакцинацію від COVID-19 або негативного результату тестування.

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