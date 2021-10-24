С сегодня на Буковине усилили карантин: для проезда в общественном транспорте требовать COVID-сертификат
Киев • УНН
КИЕВ. 24 октября. УНН. С сегодняшнего дня, 24 октября, Черновицкая область усилила карантин. Об этом сообщили в Черновицкой ОГА, передает УНН.
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“Мы в шаге от „красной зоны“. С каждым днем на Буковине показатель заболеваемости коронавирусом растет. Избежать полного локдауна мы можем, только усилив карантинные меры”, — сообщил накануне председатель Черновицкой ОГА Сергей Осачук. Соответствующее решение было принято на заседании областной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций 23 октября.
Детали
В частности, предлагается разрешить посещение заведений общественного питания, спортивных, культурных, развлекательных и других учреждения только при наличии сертификата о вакцинации, или документа, свидетельствующего о выздоровлении от COVID-19. Подходит также ПЦР-тест или экспресс-тест, который действующий 72 часа. Такие ограничения касаются и общественного транспорта, нерегулярных и регулярных перевозок в области.
Кроме лиц, имеющих один из вышеперечисленных документов, посещать учреждения спортивного профиля могут только спортсмены национальных сборных команд Украины и их тренеры при условии соблюдения санитарных норм.
Запрещено проведение культурных массовых мероприятий, кроме работы автоконцертов, автокинотеатров и тому подобного. Нельзя находиться в общественных местах без средств защиты.
Отметим, что соблюдение карантинных требований проверять специальные группы.
Дополнение
Карантин для противодействия распространению нового типа коронавируса в Украине ввели с 12 марта 2020 года. Затем его неоднократно продлевали и летом перевели в форму адаптивного карантина.
В рамках адаптивного карантина регионы обозначаются цветами — зеленым, желтым, оранжевым или красным уровнем опасности распространения COVID-19, в зависимости от эпидемической ситуации. В зависимости от “цвета” региона различаются и ограничительные меры. Так, зеленый уровень предусматривает минимальные ограничения. Желтый уровень — по умолчанию действовал на территории всей страны с момента введения адаптивного карантина. Оранжевый уровень — устанавливается после желтого и свидетельствует об осложнении эпидемической ситуации. Красный уровень — предполагает более жесткие ограничения, как это было во время январского “локдауна”.
13 сентября правительство установило новые карантинные правила. Они вступили в силу через неделю — 20 сентября. Основная особенность новых правил — на вакцинированных людей с COVID-сертификатом предлагается не распространять определенные ограничения в частности “красной” зоны. Сертификаты есть двух видов — “желтые” и “зеленые”.
20 сентября правительство продлило действие карантина до нового года. Украина перешла в “желтую” зону карантина с 23 сентября. Затем появились “оранжевые”, и в конце концов — “красные” зоны.
Сейчас в “красной” зоне находятся Запорожская, Сумская, Одесская, Донецкая, Херсонская и Днепропетровская области.
Кабинет министров 11 октября утвердил новые правила пассажирских перевозок на время карантина. С 21 октября межрегиональные перевозки пассажиров в регионах с “желтым”, “оранжевым” или “красным” уровнем эпидопасности будут разрешены при условии наличия у всех водителей, экипажа авиатранспорта и пассажиров, в частности, сертификата о вакцинации от COVID-19 или отрицательного результата тестирования.