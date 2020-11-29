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Вибори мера Чернівців: через порушення відкрили вже два провадження

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КИЇВ. 29 листопада. УНН. Станом на 18:00 неділі, 29 листопада, поліцейські зареєстрували 9 повідомлень про можливі порушення виборчого законодавства на другому турі виборів мера Чернівців, відкрито два кримінальних провадження. Про це УНН повідомили у пресслужбі поліції Буковини.

"Станом на 18:00 поліцейські зареєстрували 9 повідомлень про можливі порушення виборчого законодавства. Зокрема, у зверненнях ішлося про здійснення виборцями фото- і відеофіксації в кабінах для голосування, незаконну агітацію та ймовірну спробу підкупу виборців. Також буковинські правоохоронці зареєстрували два випадки незаконних дій з виборчими бюлетенями. За обома фактами слідчі розпочали кримінальні провадження", - йдеться у повідомленні.

Одне з проваджень відкрили через дострокове підписання протоколу про підрахунок голосів виборців.

Ще одне кримінальне провадження поліцейські розпочали за фактом видачі членом комісії двох бюлетенів одній особі. Таким чином жінка-виборець здійснила волевиявлення за себе та свого сина. Такі протиправні дії кваліфікуються за ознаками частини 3 статті 158-1 (Незаконне використання виборчого бюлетеня, бюлетеня для голосування на референдумі, голосування виборцем, учасником референдуму більше одного разу, викрадення, пошкодження, приховування або знищення виборчого бюлетеня, бюлетеня для голосування на референдумі) Кримінального кодексу України.

"Інформацію по інших 7 повідомленнях, що стосувалися виборів Чернівецького міського голови, правоохоронці наразі перевіряють. За результатами перевірок співробітники поліції приймуть відповідні рішення", - вказали у поліції.

29 листопада проходить повторне голосування на виборах Чернівецького міського голови. У другому турі за місце очільника Чернівців змагаються кандидати Роман Клічук (“Єдина альтернатива”) та Віталій Михайлішин (“Команда Михайлішина”).

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