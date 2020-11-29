Вибори у Чернівцях: поліція зареєструвала кілька заяв, відкрила одне провадження
Київ • УНН
КИЇВ. 29 листопада. УНН. Поліція Буковини зареєструвала щонайменше 5 повідомлень, пов’язаних з виборами мера Чернівців. Зокрема, до поліції надійшло 3 звернення щодо фіксування громадянами результатів свого волевиявлення. Про це УНН повідомляє з посиланням на відділ комунікації поліції Чернівецької області.
Так, у поліції нагадали, що сьогодні, 29 листопада, на спецлінію “102” звернувся спостерігач Громадянської мережі ОПОРА та повідомив, що на одній із виборчих дільниць члени ДВК розписалися в порожніх бланках протоколів про підрахунок голосів виборців.
Слідчо-оперативна група Чернівецького відділу поліції опитала заявника, членів ДВК і задокументувала правопорушення.
Поліцейські внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками частини 4 статті 158-3 (Фальсифікація, підроблення, викрадення, пошкодження або знищення виборчої документації, документації референдуму, викрадення, пошкодження, приховування, знищення печатки виборчої комісії, комісії референдуму, виборчої скриньки, списку виборців чи учасників референдуму) Кримінального кодексу України.
Також правоохоронці задокументували ще одне порушення Виборчого кодексу України. На одній з дільниць міста Чернівці член ДВК видала жінці 2 бюлетеня і проголосувала за себе й за свого сина.
Окрім цього, до поліції надійшло 3 звернення щодо фіксування громадянами результатів свого волевиявлення.
Так, сьогодні, 29 листопада, на спецлінію “102” надійшло повідомлення від голови однієї із виборчих дільниць, що невідомий чоловік увійшов до кабінки для голосування з увімкненою відеокамерою та на зауваження щодо припинення правопорушення не реагував.
Ще два повідомлення надійшли від секретарів інших виборчих дільниць, що дві невідомі особи також здійснювали фотофіксацію бюлетенів.
Наразі слідчо-оперативні групи Шевченківського та Садгірського відділень поліції перевірять вказані звернення. У разі їх підтвердження правоохоронці приймуть рішення відповідно до чинного законодавства.
29 листопада проходить повторне голосування на виборах Чернівецького міського голови. У другому турі за місце очільника Чернівців змагаються кандидати Роман Клічук (“Єдина альтернатива”) та Віталій Михайлішин (“Команда Михайлішина”).