Выборы в Черновцах: полиция зарегистрировала несколько заявлений, открыла одно производство

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КИЕВ. 29 ноября. УНН. Полиция Буковины зарегистрировала не менее 5 сообщений, связанных с выборами мэра Черновцов. В частности, в полицию поступило 3 обращения по фиксации гражданами результатов своего волеизъявления. Об этом УНН сообщает со ссылкой на отдел коммуникации полиции Черновицкой области.

Так, в полиции напомнили, что сегодня, 29 ноября, на спецлинию "102" обратился наблюдатель Гражданской сети ОПОРА и сообщил, что на одном из избирательных участков члены УИК расписались в пустых бланках протоколов о подсчете голосов избирателей.

Следственно-оперативная группа Черновицкого отдела полиции опросила заявителя, членов УИК и задокументировала правонарушение.

Полицейские внесли сведения в Единый реестр досудебных расследований по признакам части 4 статьи 158-3 (Фальсификация, подделка, похищение, повреждение или уничтожение избирательной документации, документации референдума, похищение, повреждение, сокрытие, уничтожение печати избирательной комиссии, комиссии референдума, избирательной урны, списка избирателей или участников референдума) Уголовного кодекса Украины.

Также правоохранители задокументировали еще одно нарушение Избирательного кодекса Украины. На одном из участков города Черновцы член УИК выдала женщине 2 бюллетеня и проголосовала за себя и за своего сына.

Кроме этого, в полицию поступило 3 обращения по фиксации гражданами результатов своего волеизъявления.

Так, сегодня, 29 ноября, на спецлинию "102" поступило сообщение от председателя одного из избирательных участков, что неизвестный мужчина вошел в кабинку для голосования с включенной видеокамерой и на замечания о прекращении правонарушения не реагировал.

Еще два сообщения поступили от секретарей других избирательных участков, что двое неизвестных также осуществляли фотофиксацию бюллетеней.

На данный момент следственно-оперативные группы Шевченковского и Садгорского отделений полиции проверят указанные обращения. В случае их подтверждения правоохранители примут решение в соответствии с действующим законодательством.

29 ноября проходит повторное голосование на выборах Черновицкого городского головы. Во втором туре за место главы Черновцов соревнуются кандидаты Роман Кличук ("Единственная альтернатива") и Виталий Михайлишин ("Команда Михайлишина").

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