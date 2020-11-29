Член ДВК у Чернівцях проголосувала за себе та за свого сина - спостерігачі

“Одна з членів ДВК проголосувала і за себе, і за свого сина, якого на дільниці не було і, зі слів членкині, він перебуває в Італії. Бюлетені членкиня ДВК вкинула у дві різні скриньки. Поліція зафіксувала цей факт правопорушення та сфотографувала контрольні талони”, - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, явка на 13:00 на другому турі виборів мера Чернівців становила 7,2%, на 16 годину - 17,54%.

29 листопада проходить повторне голосування на виборах Чернівецького міського голови. У другому турі за місце очільника Чернівців змагаються кандидати Роман Клічук (“Єдина альтернатива”) та Віталій Михайлішин (“Команда Михайлішина”).