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ЦВК: явка на 13 годину на другому турі виборів мера Чернівців становила 7,2%

Київ • УНН

 • 13067 перегляди

КИЇВ. 29 листопада. УНН. Явка на другому турі виборів мера у Чернівцях на 13:00 сягнула лише 7,2%. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу ЦВК.

“Явка у Чернівцях на 13:00 - 7,2%. До закриття дільниць менше 6 годин”, - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, за даними поліції, у Чернівцях, де 29 листопада відбувається другий тур виборів мера, відкриття виборчих дільниць відбулося вчасно та без порушень. ЦВК також заявила, що голосування триває у штатному режимі.

Станом на 11:00 неділі, 29 листопада, до поліції надійшло одне повідомлення про порушення виборчого законодавства під час виборів Чернівецького міського голови. 

29 листопада у Чернівцях повторно голосують на виборах міського голови. У “другий тур” пройшли Роман Клічук від партії “Єдина альтернатива” та Віталій Михайлішин, який кандидує від “Команда Михайлішина”.

У повторному голосуванні загалом зможуть взяти участь орієнтовно понад 185,5 тис. виборців.

Результати голосування мають бути встановлені не пізніше, як на пʼятий день з дня повторного голосування, тобто до 4 грудня 2020 року включно.

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