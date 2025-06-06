Весняну посівну завершують: уже вийшли на торішній рівень

$41.470.01
47.380.18
ukenru
Сили оборони уразили аеродроми базування авіації в рф: є влучання та пожежі
07:51 • 13104 перегляди

Сили оборони уразили аеродроми базування авіації в рф: є влучання та пожежі

07:09 • 29272 перегляди

Новий антирекорд: 407 дронів та понад 40 ракет рф застосувала проти України - Ігнат

5 червня, 16:58 • 74365 перегляди

Трамп про впроваження санцій проти рф: будемо "дуже жорсткими" у разі затягування війни в Україні

Ексклюзив
5 червня, 14:42 • 128531 перегляди

Тактика "перенесень": як адвокат обвинуваченого в хабарництві нардепа Кузьміних перетворює правосуддя на гру на час

Ексклюзив
5 червня, 14:25 • 97109 перегляди

росія полює за запчастинами: як москва викуповує радянські комплектуючі, аби заблокувати доступ до них Україні

Ексклюзив
5 червня, 12:51 • 90870 перегляди

Ракетний удар по навчальному полігону на Полтавщині: поранень зазнали 16 військових, двоє з них - загинули

Ексклюзив
5 червня, 11:49 • 87754 перегляди

"Пакунок малюка" у 2025 році: в Мінсоцполітики розповіли, чи будуть зміни у допомозі

5 червня, 11:02 • 65256 перегляди

НБУ залишив облікову ставку без змін на рівні 15,5%

Ексклюзив
5 червня, 08:39 • 92153 перегляди

Модифікація балістичних ракет рф: як Україна може впоратися з новим викликом

5 червня, 08:35 • 65327 перегляди

Мінфін готує альтернативний сценарій, якщо бойові дії продовжаться протягом 2026 року

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+31°
5.6м/с
45%
750мм
Популярнi новини

Масована атака росії: у Луцьку пролунали вибухи, а по Чернігову вдарили балістикою

6 червня, 01:00 • 49298 перегляди

В росії заявили про атаку на район Саратова та Енгельса (відео)

6 червня, 01:38 • 22689 перегляди

У Києві 16 постраждалих внаслідок нічної атаки рф

6 червня, 02:52 • 57326 перегляди

Тернопільщина пережила наймасовішу атаку рф: у Тернополі задимлення після вибухів, проводять заміри повітря

6 червня, 03:23 • 32259 перегляди

На Київщині через ворожий удар пошкоджено колії: деякі поїзди змінять маршрут

6 червня, 03:29 • 25340 перегляди
Публікації

Замість зниження цін - зростання прибутків виробників: три місяці без маркетингу на фармринку

5 червня, 15:55 • 82498 перегляди

Санітарний контроль та епіднагляд за європейськими стандартами чи руйнування існуючої системи: про застереження до депутатської ініціативи

4 червня, 15:03 • 168921 перегляди

Україна може посилити боротьбу з "сірою" електронікою завдяки міжнародним цифровим інструментам

4 червня, 12:57 • 176462 перегляди

Україна готується до змін у торгівлі з Євросоюзом: що буде після 6 червня
Ексклюзив

4 червня, 06:24 • 233959 перегляди

Лінгвістичні маніпуляції підкорюють споживачів: сертифікат, гарантія, офіційність… А ви перевіряли, що стоїть за цими словами?

3 червня, 14:43 • 274557 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Ілон Маск

Зеленський Володимир Олександрович

Шмигаль Денис Анатолійович

Железняк Ярослав Іванович

Актуальні місця

Україна

Тернопіль

Kyiv

Луцьк

Київська область

Реклама
УНН Lite

Том Круз увійшов до Книги рекордів Гіннеса завдяки божевільному трюку у фільмі "Місія нездійсненна 8"

10:26 • 2128 перегляди

Повернення до країни Оз: вийшов перший трейлер "Wicked: Чародійка 2"

5 червня, 09:10 • 116433 перегляди

У Нідерландах бабуїни у зоопарку наробили селфі на телефон, який відвідувачка випадково впустила у вольєр

4 червня, 11:54 • 81080 перегляди

CD Projekt RED показала перші трейлери гри "Відьмак 4"

3 червня, 14:36 • 124221 перегляди

Labubu: чому іграшки стали новим трендом серед дітей та дорослих

3 червня, 12:52 • 348691 перегляди
Актуальне

Шахед-136

Безпілотний літальний апарат

Facebook

Іскандер (ОТРК)

Мі-8

Весняну посівну завершують: уже вийшли на торішній рівень

Київ • УНН

 • 580 перегляди

Українські аграрії засіяли 5,6 млн га ярих зернових та зернобобових, завершивши посівну кампанію. Цьогоріч збільшено площі під ярою пшеницею через попит переробників та експортерів.

Весняну посівну завершують: уже вийшли на торішній рівень

Українські аграрії завершують посівну ярих зернових та зернобобових, уже вийшовши на рівень 2024 року, повідомили у Мінагрополітики у п'ятницю, пише УНН.

Станом на 6 червня 2025 року аграрії всіх областей України засіяли 5,6 млн га ярих зернових та зернобобових культур і фактично завершили весняну посівну кампанію

- повідомили в Мінагро.

Лідери посівної

Регіонами-лідерами за темпами сівби стали Полтавська, Чернігівська, Вінницька, Черкаська та Сумська області.

5,6 млн га ярих зернових та зернобобових культур - це рівень 2024 року. 

Особливість цьогорічного сезону - збільшення площ під ярою пшеницею, площа посіву якої станом на сьогодні становить майже 220 тис. га. Це, як вказано, зумовлено попитом з боку переробних підприємств та експортерів.

Повідомляється, що також засіяно 7,7 млн га технічних культур, з яких переважає соняшник - 4,9 млн га та соя 2,3 млн га.

"Структура посівних площ по всіх категоріях господарств на підконтрольній території України у 2025 році суттєво не відрізняється від попереднього року, а вказаних площ достатньо для забезпечення внутрішньої продовольчої безпеки та створення експортного потенціалу", - наголосили в Мінагро.

Нещодавні заморозки вже мають негативний вплив на врожайність у кількох регіонах України - Мінагрополітики 02.05.25, 14:45 • 2485 переглядiв

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

ЕкономікаАгроновини
Вінницька область
Сумська область
Черкаська область
Полтавська область
Чернігівська область
Україна
Brent Oil
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
S&P 500
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Tesla
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gold
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gas TTF
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9