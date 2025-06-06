Весняну посівну завершують: уже вийшли на торішній рівень
Київ • УНН
Українські аграрії засіяли 5,6 млн га ярих зернових та зернобобових, завершивши посівну кампанію. Цьогоріч збільшено площі під ярою пшеницею через попит переробників та експортерів.
Українські аграрії завершують посівну ярих зернових та зернобобових, уже вийшовши на рівень 2024 року, повідомили у Мінагрополітики у п'ятницю, пише УНН.
Станом на 6 червня 2025 року аграрії всіх областей України засіяли 5,6 млн га ярих зернових та зернобобових культур і фактично завершили весняну посівну кампанію
Лідери посівної
Регіонами-лідерами за темпами сівби стали Полтавська, Чернігівська, Вінницька, Черкаська та Сумська області.
5,6 млн га ярих зернових та зернобобових культур - це рівень 2024 року.
Особливість цьогорічного сезону - збільшення площ під ярою пшеницею, площа посіву якої станом на сьогодні становить майже 220 тис. га. Це, як вказано, зумовлено попитом з боку переробних підприємств та експортерів.
Повідомляється, що також засіяно 7,7 млн га технічних культур, з яких переважає соняшник - 4,9 млн га та соя 2,3 млн га.
"Структура посівних площ по всіх категоріях господарств на підконтрольній території України у 2025 році суттєво не відрізняється від попереднього року, а вказаних площ достатньо для забезпечення внутрішньої продовольчої безпеки та створення експортного потенціалу", - наголосили в Мінагро.
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