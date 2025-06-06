Весеннюю посевную завершают: уже вышли на прошлогодний уровень
Киев • УНН
Украинские аграрии засеяли 5,6 млн га яровых зерновых и зернобобовых, завершив посевную кампанию. В этом году увеличена площадь под яровой пшеницей из-за спроса переработчиков и экспортеров.
Украинские аграрии завершают посевную яровых зерновых и зернобобовых, уже выйдя на уровень 2024 года, сообщили в Минагрополитики в пятницу, пишет УНН.
По состоянию на 6 июня 2025 года аграрии всех областей Украины засеяли 5,6 млн га яровых зерновых и зернобобовых культур и фактически завершили весеннюю посевную кампанию
Лидеры посевной
Регионами-лидерами по темпам сева стали Полтавская, Черниговская, Винницкая, Черкасская и Сумская области.
5,6 млн га яровых зерновых и зернобобовых культур - это уровень 2024 года.
Особенность нынешнего сезона - увеличение площадей под яровой пшеницей, площадь посева которой по состоянию на сегодня составляет почти 220 тыс. га. Это, как указано, обусловлено спросом со стороны перерабатывающих предприятий и экспортеров.
Сообщается, что также засеяно 7,7 млн га технических культур, из которых преобладает подсолнечник - 4,9 млн га и соя 2,3 млн га.
"Структура посевных площадей по всем категориям хозяйств на подконтрольной территории Украины в 2025 году существенно не отличается от предыдущего года, а указанных площадей достаточно для обеспечения внутренней продовольственной безопасности и создания экспортного потенциала", - отметили в Минагро.
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