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Весеннюю посевную завершают: уже вышли на прошлогодний уровень

Киев • УНН

 • 204 просмотра

Украинские аграрии засеяли 5,6 млн га яровых зерновых и зернобобовых, завершив посевную кампанию. В этом году увеличена площадь под яровой пшеницей из-за спроса переработчиков и экспортеров.

Весеннюю посевную завершают: уже вышли на прошлогодний уровень

Украинские аграрии завершают посевную яровых зерновых и зернобобовых, уже выйдя на уровень 2024 года, сообщили в Минагрополитики в пятницу, пишет УНН.

По состоянию на 6 июня 2025 года аграрии всех областей Украины засеяли 5,6 млн га яровых зерновых и зернобобовых культур и фактически завершили весеннюю посевную кампанию

- сообщили в Минагро.

Лидеры посевной

Регионами-лидерами по темпам сева стали Полтавская, Черниговская, Винницкая, Черкасская и Сумская области.

5,6 млн га яровых зерновых и зернобобовых культур - это уровень 2024 года.

Особенность нынешнего сезона - увеличение площадей под яровой пшеницей, площадь посева которой по состоянию на сегодня составляет почти 220 тыс. га. Это, как указано, обусловлено спросом со стороны перерабатывающих предприятий и экспортеров.

Сообщается, что также засеяно 7,7 млн га технических культур, из которых преобладает подсолнечник - 4,9 млн га и соя 2,3 млн га.

"Структура посевных площадей по всем категориям хозяйств на подконтрольной территории Украины в 2025 году существенно не отличается от предыдущего года, а указанных площадей достаточно для обеспечения внутренней продовольственной безопасности и создания экспортного потенциала", - отметили в Минагро.

Недавние заморозки уже оказывают негативное влияние на урожайность в нескольких регионах Украины - Минагрополитики02.05.25, 14:45 • 2485 просмотров

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

ЭкономикаАгроновости
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Сумская область
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Полтавская область
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