Верховний представник ЄС Боррель анонсував візит до Києва
Київ • УНН
Глава зовнішньополітичного відомства ЄС Жозеп Боррель оголосив про свій візит до Києва, але не надав жодних подробиць. Розмірковуючи про військову допомогу Україні з боку ЄС, Боррель вкотре закликав країни союзу робити у цьому відношенні все, що можливо.
Високий представник Європейського Союзу з питань зовнішньої політики та політики безпеки Жозеп Боррель анонсував візит в Україну, але деталей не привів, передає УНН із посиланням на ВВС.
"Я – на шляху до Києва", - сказав Боррель у журналістам у Варшаві.
У вівторок лідери країн Євросоюзу, зламавши опір угорського прем'єра Віктора Орбана, затвердили асигнування на економічну та фінансову допомогу Україні у розмірі 50 млрд євро протягом чотирьох наступних років.
ЄС виділить Україні щонайменше 21 мільярд євро військової допомоги у 2024 році - Боррель01.02.24, 00:45 • 118626 переглядiв
Розмірковуючи про військову допомогу Україні з боку ЄС, Боррель вкотре закликав країни союзу робити у цьому відношенні все, що можливо.
"Це не лише питання часу, це ще й питання кількості та якості наших постачань. І, звичайно, треба постачати більше і швидше, тому що Україна має здобути гору", — цитує Борреля агентство AFP.
Прийдешній візит Бореля до Києва буде вже четвертим під час війни.