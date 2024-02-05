Верховный представитель ЕС Боррель анонсировал визит в Киев

Высокий представитель Европейского Союза по вопросам внешней политики и политики безопасности Жозеп Боррель анонсировал визит в Украину, но деталей не привел, передает УНН со ссылкой на ВВС.

"Я - на пути в Киев", - сказал Боррель журналистам в Варшаве.

Во вторник лидеры стран Евросоюза, сломав сопротивление венгерского премьера Виктора Орбана, утвердили ассигнования на экономическую и финансовую помощь Украине в размере 50 млрд евро в течение четырех последующих лет.

ЕС выделит Украине не менее 21 миллиарда евро военной помощи в 2024 году - Боррель

Рассуждая о военной помощи Украине со стороны ЕС, Боррель в очередной раз призвал страны союза делать в этом отношении все, что возможно.

"Это не только вопрос времени, это еще и вопрос количества и качества наших поставок. И, конечно, надо поставлять больше и быстрее, потому что Украина должна одержать верх", - цитирует Борреля агентство AFP.

Грядущий визит Бореля в Киев будет уже четвертым во время войны.