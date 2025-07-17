Верховна Рада готується до масштабних кадрових змін в уряді 17 липня - Желєзняк

У четвер, 17 липня, у Верховній Раді заплановано низку заходів, пов’язаних з перестановками у Кабінеті міністрів. Про це повідомив у Telegram народний депутат Ярослав Желєзняк, передає УНН.

Деталі

З 9:00 до 10:00 паралельно працюватимуть три парламентські комітети:

комітет з питань нацбезпеки та оборони - розгляд кандидатури на Міністра оборони (Денис Шмигаль);

комітет із зовнішньої політики - розгляд кандидатури на Міністра закордонних справ (Андрій Сибіга);

погоджувальна рада за участі Юлії Свириденко.

З 09:45 до 10:10 відбуватиметься засідання Комітету з питань державної влади, на якому розглянуть кандидатуру Юлії Свириденко на посаду Прем’єр-міністра.

З 10:30 до 12:00 відбуватиметься Година голосування за нового Прем’єр-міністра в залі Верховної Ради України. Очікуються виступи Президента, кандидатки на посаду Прем’єр-міністра, представників фракцій та співдоповіддю від комітету. Час, який виділено на дані заходи - 1 година.

З 12:00 до 13:30 фракція "Слуга Народу" проведе подання на решту складу Кабінету міністрів (без Міністерства оборони та МЗС) – це відбуватиметься у конференц-залі Верховної Ради України.

З 13:30 по 14:00 відбудеться засідання Комітету з питань державної влади на чолі з Оленою Шуляк. Запланований розгляд персонального складу Уряду, окрім оборони й закордонних справ.

З 14:00 по 18:00 відбудеться велике голосування за весь Уряд. Кандидатів представляє Прем’єр-міністерка, далі будуть короткі виступи - і одразу голосування, за пакет.

Також десь в цей час окремо відбудуться:

голосування за Міністра закордонних справ (Андрій Сибіга);

голосування за Міністра оборони (Денис Шмигаль).

Нагадаємо

Вчора, 16 липня, Верховна Рада звільнила Дениса Шмигаля з посади прем’єр-міністра України. Цим парламент автоматично відправив у відставку весь Кабмін. Сьогодні парламентарі планують розпочати заповнювати посади в уряді.