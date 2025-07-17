Верховна Рада готується до масштабних кадрових змін в уряді 17 липня - Желєзняк
Київ • УНН
У Верховній Раді 17 липня заплановано низку заходів щодо перестановок у Кабінеті міністрів. Серед них розгляд кандидатур на посади Міністра оборони, Міністра закордонних справ та Прем'єр-міністра, а також голосування за новий склад уряду.
У четвер, 17 липня, у Верховній Раді заплановано низку заходів, пов’язаних з перестановками у Кабінеті міністрів. Про це повідомив у Telegram народний депутат Ярослав Желєзняк, передає УНН.
Деталі
З 9:00 до 10:00 паралельно працюватимуть три парламентські комітети:
- комітет з питань нацбезпеки та оборони - розгляд
кандидатури на Міністра оборони (Денис Шмигаль);
- комітет із зовнішньої політики - розгляд кандидатури
на Міністра закордонних справ (Андрій Сибіга);
- погоджувальна рада за участі Юлії Свириденко.
З 09:45 до 10:10 відбуватиметься засідання Комітету з питань державної влади, на якому розглянуть кандидатуру Юлії Свириденко на посаду Прем’єр-міністра.
З 10:30 до 12:00 відбуватиметься Година голосування за нового Прем’єр-міністра в залі Верховної Ради України. Очікуються виступи Президента, кандидатки на посаду Прем’єр-міністра, представників фракцій та співдоповіддю від комітету. Час, який виділено на дані заходи - 1 година.
З 12:00 до 13:30 фракція "Слуга Народу" проведе подання на решту складу Кабінету міністрів (без Міністерства оборони та МЗС) – це відбуватиметься у конференц-залі Верховної Ради України.
З 13:30 по 14:00 відбудеться засідання Комітету з питань державної влади на чолі з Оленою Шуляк. Запланований розгляд персонального складу Уряду, окрім оборони й закордонних справ.
З 14:00 по 18:00 відбудеться велике голосування за весь Уряд. Кандидатів представляє Прем’єр-міністерка, далі будуть короткі виступи - і одразу голосування, за пакет.
Також десь в цей час окремо відбудуться:
- голосування за Міністра закордонних справ (Андрій Сибіга);
- голосування за Міністра оборони (Денис Шмигаль).
Нагадаємо
Вчора, 16 липня, Верховна Рада звільнила Дениса Шмигаля з посади прем’єр-міністра України. Цим парламент автоматично відправив у відставку весь Кабмін. Сьогодні парламентарі планують розпочати заповнювати посади в уряді.