Верховная Рада готовится к масштабным кадровым изменениям в правительстве 17 июля - Железняк
Киев • УНН
В Верховной Раде 17 июля запланирован ряд мероприятий по перестановкам в Кабинете министров. Среди них рассмотрение кандидатур на должности Министра обороны, Министра иностранных дел и Премьер-министра, а также голосование за новый состав правительства.
В четверг, 17 июля, в Верховной Раде запланирован ряд мероприятий, связанных с перестановками в Кабинете министров. Об этом сообщил в Telegram народный депутат Ярослав Железняк, передает УНН.
Детали
С 9:00 до 10:00 параллельно будут работать три парламентских комитета:
- комитет по вопросам нацбезопасности и обороны - рассмотрение
кандидатуры на Министра обороны (Денис Шмыгаль);
- комитет по внешней политике - рассмотрение кандидатуры
на Министра иностранных дел (Андрей Сибига);
- согласительный совет с участием Юлии Свириденко.
С 09:45 до 10:10 состоится заседание Комитета по вопросам государственной власти, на котором рассмотрят кандидатуру Юлии Свириденко на должность Премьер-министра.
С 10:30 до 12:00 состоится Час голосования за нового Премьер-министра в зале Верховной Рады Украины. Ожидаются выступления Президента, кандидатки на должность Премьер-министра, представителей фракций и содоклад от комитета. Время, выделенное на данные мероприятия - 1 час.
С 12:00 до 13:30 фракция "Слуга Народа" проведет представление на остальной состав Кабинета министров (без Министерства обороны и МИД) – это будет происходить в конференц-зале Верховной Рады Украины.
С 13:30 по 14:00 состоится заседание Комитета по вопросам государственной власти во главе с Еленой Шуляк. Запланировано рассмотрение персонального состава Правительства, кроме обороны и иностранных дел.
С 14:00 по 18:00 состоится большое голосование за все Правительство. Кандидатов представляет Премьер-министр, далее будут короткие выступления - и сразу голосование, за пакет.
Также где-то в это время отдельно состоятся:
- голосование за Министра иностранных дел (Андрей Сибига);
- голосование за Министра обороны (Денис Шмыгаль).
Напомним
Вчера, 16 июля, Верховная Рада уволила Дениса Шмыгаля с должности премьер-министра Украины. Этим парламент автоматически отправил в отставку весь Кабмин. Сегодня парламентарии планируют начать заполнять должности в правительстве.