Верховная Рада готовится к масштабным кадровым изменениям в правительстве 17 июля - Железняк

В четверг, 17 июля, в Верховной Раде запланирован ряд мероприятий, связанных с перестановками в Кабинете министров. Об этом сообщил в Telegram народный депутат Ярослав Железняк, передает УНН.

Детали

С 9:00 до 10:00 параллельно будут работать три парламентских комитета:

комитет по вопросам нацбезопасности и обороны - рассмотрение кандидатуры на Министра обороны (Денис Шмыгаль);

комитет по внешней политике - рассмотрение кандидатуры на Министра иностранных дел (Андрей Сибига);

согласительный совет с участием Юлии Свириденко.

С 09:45 до 10:10 состоится заседание Комитета по вопросам государственной власти, на котором рассмотрят кандидатуру Юлии Свириденко на должность Премьер-министра.

С 10:30 до 12:00 состоится Час голосования за нового Премьер-министра в зале Верховной Рады Украины. Ожидаются выступления Президента, кандидатки на должность Премьер-министра, представителей фракций и содоклад от комитета. Время, выделенное на данные мероприятия - 1 час.

С 12:00 до 13:30 фракция "Слуга Народа" проведет представление на остальной состав Кабинета министров (без Министерства обороны и МИД) – это будет происходить в конференц-зале Верховной Рады Украины.

С 13:30 по 14:00 состоится заседание Комитета по вопросам государственной власти во главе с Еленой Шуляк. Запланировано рассмотрение персонального состава Правительства, кроме обороны и иностранных дел.

С 14:00 по 18:00 состоится большое голосование за все Правительство. Кандидатов представляет Премьер-министр, далее будут короткие выступления - и сразу голосование, за пакет.

Также где-то в это время отдельно состоятся:

голосование за Министра иностранных дел (Андрей Сибига);

голосование за Министра обороны (Денис Шмыгаль).

Напомним

Вчера, 16 июля, Верховная Рада уволила Дениса Шмыгаля с должности премьер-министра Украины. Этим парламент автоматически отправил в отставку весь Кабмин. Сегодня парламентарии планируют начать заполнять должности в правительстве.