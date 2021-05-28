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The Guardian

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Велика Британія дозволила COVID-вакцину від Johnson & Johnson

Київ • УНН

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КИЇВ. 28 травня. УНН. Британський регулятор лікарських засобів схвалив застосування вакцини від COVID-19 компанії Janssen - підрозділу американської фірми Johnson & Johnson. Про це в п'ятницю, 28 травня, повідомили в британському агентстві MHRA, передає УНН.

Велика Британія дозволила COVID-вакцину від Johnson & Johnson

Цитата:

"Вакцина від COVID-19 Janssen (дочірня компанія Johnson & Johnson - ред.) сьогодні отримала схвалення регулюючих органів Агентства з регулювання лікарських засобів і товарів медичного призначення (MHRA)", - йдеться в заяві.

Деталі

Це четверта вакцина проти COVID-19, дозволена регулятором у Великій Британії, і перша вакцина, схвалена для захисту від COVID-19, вакцинація якої проводиться однією дозою препарату.

Хто може отримати вакцину від COVID-19 Janssen

MHRA дозволяє використання вакцини людям у віці 18 років і старше. Рішення про застосування вакцини вагітним або годуючим жінкам слід приймати після консультації з лікарем після розгляду переваг і ризиків. Люди, у яких є алергія на один з компонентів вакцини, не повинні отримувати вакцину.

Доповнення

За даними ВООЗ, у Сполученому Королівстві станом на 28 травня 2021 році зареєстровано 4 470 301 підтверджений випадок захворювання на COVID-19 із 127 748 смертями. Станом на 24 травня 2021 року у Великій Британії було введено 60 965 594 доз вакцин.

Тим часом Велика Британія повідомила про найбільшу після Індії кількість випадків "індійського" варіанту коронавірусу B.1.617, який був вперше зареєстрований в Індії в жовтні 2020 року. 

ВООЗ 11 травня перекваліфікувала варіант коронавірусу, вперше виявлений в Індії минулого року, на "варіант, що викликає занепокоєння на глобальному рівні". ВООЗ заявляє, що нинішні вакцини продовжать бути ефективними проти "індійського" варіанту, хоча технічний керівник ВООЗ зауважив, що можуть бути деякі докази "зниженої нейтралізації".

Водночас, ЄС і США раніше перевіряли можливий зв'язок між вакциною Johnson & Johnson та тромбозом. Тим часом німецькі вчені вважають, що їм вдалося встановити причину виникнення рідкісних випадків тромбозу після використання вакцин британсько-шведської компанії AstraZeneca і американської Johnson & Johnson (J&J).

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