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The Guardian

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Вчені заявляють, що виявили причину та зв'язок випадків тромбозу після вакцин AstraZeneca та Johnson & Johnson

Київ • УНН

 • 23582 перегляди

КИЇВ. 27 травня. УНН. Німецькі вчені вважають, що їм вдалося встановити причину виникнення рідкісних випадків тромбозу після використання вакцин британсько-шведської компанії AstraZeneca і американської Johnson & Johnson (J&J). Про це повідомляє газета Financial Times, пише УНН.

Вчені заявляють, що виявили причину та зв'язок випадків тромбозу після вакцин AstraZeneca та Johnson & Johnson

Деталі

За словами професора Франкфуртського університету імені Йоганна Вольфганга Гете Рольфа Маршалека, який вивчає цю недугу з березня, воно пов’язане з аденовірусними векторами, за допомогою яких в організм доставляються “генетичні інструкції” для SARS-CoV-2. Потрапивши в ядро клітини, певні частини спайкового білка розщеплюються, створюючи мутантні версії, які не можуть, за версією фахівців, зв’язуватися з клітинною мембраною, де відбувається процес імунізації.

Відповідно до висновків Маршалека, мутантні білки виводяться клітинами в організм, викликаючи утворення тромбів приблизно у однієї людини з 100 тис. “Коли ці... вірусні гени знаходяться в ядрі, вони можуть створити деякі проблеми”, — заявив учений Financial Times.

На його думку, проблему можна вирішити, якщо розробники вакцини зможуть змінити послідовність генів, що кодують шиповий білок, щоб запобігти його розщепленню. Компанія Johnson & Johnson вже зв’язалася з лабораторією Маршалека і попросила надати відповідні рекомендації і розглядає можливість внесення корективів в вакцину для запобігання розщеплення, поінформував вчений. “(J&J) зараз намагається оптимізувати вакцину”, — зазначив він.

Отримані дані німецький дослідник надав Інституту імені Пауля Ерліха в Лангені і консультативному органу країни по вакцинації та імунізації.

Деякі вчені вже заявили, що теорія Маршалека — лише одна з багатьох і що необхідні додаткові докази для підтвердження його припущень. “Відсутні докази, що показують причинно-наслідковий ланцюжок..., — сказав професор трансфузійної медицини Боннського університету Йоханнес Ольденбург. — Це все ще гіпотеза, яку необхідно підтвердити експериментальними даними”.

Контекст

На початку квітня з’явилися повідомлення про утворення тромбів у венах у деяких пацієнтів, щеплених вакцинами AstraZeneca, а пізніше — Johnson & Johnson. Вакцинація першим препаратом припинялася в деяких країнах світу, пізніше регулятор ЄС вніс появу тромбів в число рідкісних побічних явищ.

Влада США рекомендувала призупинити використання вакцини від Johnson & Johnson після того, як експерти назвали тромбоз рідкісною імунною відповіддю на використовуваний вакциною аденовірусний вектор. В результаті компанія призупинила поставки і в ЄС, а вчені почали детально вивчати побічні ефекти, пов’язані з усіма типами вакцин. У травні кілька випадків появи тромбів і смертей від них було зафіксовано на території Кіпру, де застосовується вакцина AstraZeneca.

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