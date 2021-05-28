Великобритания разрешила COVID-вакцину от Johnson & Johnson

$41.340.00
45.850.00
ukru
У нас есть информация, что США близки к мерам по прекращению огня - Зеленский
4 апреля, 18:51 • 32929 просмотра

У нас есть информация, что США близки к мерам по прекращению огня - Зеленский

4 апреля, 18:32 • 69741 просмотра

На следующей неделе юристы представят Зеленскому украинский драфт соглашения с США

Эксклюзив
4 апреля, 13:24 • 86178 просмотра

В Украине таможенная политика Трампа скажется на ценах на товары с иностранными комплектующими – эксперт

Эксклюзив
4 апреля, 13:12 • 244873 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру

4 апреля, 10:10 • 140328 просмотра

Повышение тарифов на электроэнергию и газ не стоит на повестке дня - Минэнерго

Эксклюзив
4 апреля, 06:27 • 411674 просмотра

День основания НАТО: как Альянс помогает Украине и когда возможно вступление

4 апреля, 05:56 • 320004 просмотра

Как разнообразить Пасхальный стол: 5 десертов, которые стоит приготовить

3 апреля, 19:36 • 216603 просмотра

НАБУгейт. Адвокаты обвиняют НАБУ в прослушивании, НАБУ — в “сборе постановлений”: кто нарушил закон

Эксклюзив
3 апреля, 15:18 • 245691 просмотра

"Это не о давлении на аптеки, это о честных правилах игры для всех участников рынка": нардеп Кузьминых о новом регулировании фармрынка

Эксклюзив
3 апреля, 13:51 • 255960 просмотра

Цена на аренду квартир в Киеве превысила довоенный уровень: чего ждать дальше

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

+14°
3м/с
42%
Популярные новости

В Киеве зафиксировано попадание обломков дрона - Кличко

5 апреля, 00:24 • 14863 просмотра

61 пострадавший в результате ракетной атаки на Кривой Рог, среди них 12 детей

5 апреля, 00:41 • 14151 просмотра

Германия профинансировала доступ Украины к спутниковому интернету Eutelsat – альтернативе Starlink

5 апреля, 01:11 • 14451 просмотра

Жаркая ночь в россии: два предприятия вспыхнули из-за атаки дронов

03:39 • 13095 просмотра

5 апреля - Международный день супа: рецепты, которые стоит попробовать каждому

04:00 • 23412 просмотра
публикации

"Ручной" Фонд гарантирования вкладов против вкладчиков. Что задумал Гетманцев

06:50 • 13278 просмотра

5 апреля - Международный день супа: рецепты, которые стоит попробовать каждому

04:00 • 23885 просмотра

Украина готовится к легализации криптовалют: шанс для бюджета или риск для экономики

4 апреля, 14:15 • 146537 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру
Эксклюзив

4 апреля, 13:12 • 244873 просмотра

День основания НАТО: как Альянс помогает Украине и когда возможно вступление
Эксклюзив

4 апреля, 06:27 • 411674 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Владимир Зеленский

Дональд Трамп

Марко Рубио

Биньямин Нетаньяху

Скотт Бессент

Актуальные места

Украина

Кривой Рог

Соединенные Штаты

Великобритания

Европа

Реклама
УНН Lite

Большой трейлер "Супермена": автор франшизы показал команду роботов-помощников героя

4 апреля, 19:44 • 15532 просмотра

Шведская королева перенесла операцию, все ее запланированные встречи отменены

4 апреля, 17:58 • 24117 просмотра

Яйца в США перед Пасхой так подорожали, что американцы красят картофель

4 апреля, 13:48 • 53180 просмотра

Сериал "Рассказ служанки" получит продолжение: съемки начнутся в ближайшее время

4 апреля, 10:29 • 77132 просмотра

Полный черепов и других спецэффектов - первый взгляд на фильм "Хищник: Пустоши"

4 апреля, 10:08 • 61857 просмотра
Актуальное

9К720 Искандер

ТикТок

Калибр (семейство ракет)

Старлинк

Instagram

Великобритания разрешила COVID-вакцину от Johnson & Johnson

Киев • УНН

 • 14735 просмотра

КИЕВ. 28 мая. УНН. Британский регулятор лекарственных средств одобрил применение вакцины от COVID-19 компании Janssen - подразделения американской фирмы Johnson & Johnson. Об этом в пятницу, 28 мая, сообщили в британском агентстве MHRA, передает УНН.

Великобритания разрешила COVID-вакцину от Johnson & Johnson

Цитата:

"Вакцина от COVID-19 Janssen (дочерная компания Johnson & Johnson - ред.) сегодня получила одобрение регулирующих органов Агентства по регулированию лекарственных средств и товаров медицинского назначения (MHRA)", - говорится в заявлении.

Детали

Это четвертая вакцина против COVID-19, разрешенная регулятором в Великобритании, и первая вакцина, одобренная для защиты от COVID-19, вакцинация которой проводится одной дозой препарата.

Кто может получить вакцину от COVID-19 Janssen

MHRA разрешает использование вакцины людям в возрасте 18 лет и старше. Решение о применении вакцины беременным или кормящим женщинам следует принимать после консультации с врачом после рассмотрения преимуществ и рисков. Люди, у которых есть аллергия на один из компонентов вакцины не должны получать вакцину.

Дополнение

По данным ВОЗ, в Соединенном Королевстве по состоянию на 28 мая 2021 года зарегистрировано 4 470 301 подтвержденный случай заболевания COVID-19 с 127 748 смертями. По состоянию на 24 мая 2021 года в Великобритании было введено 60 965 594 доз вакцин.

Между тем Великобритания сообщила о наибольшем после Индии количестве случаев "индийского" варианта коронавируса B.1.617, который был впервые зарегистрирован в Индии в октябре 2020 года.

ВОЗ 11 мая переквалифицировала вариант коронавируса, впервые обнаруженный в Индии в прошлом году, на "вариант, вызывающий беспокойство на глобальном уровне". ВОЗ заявляет, что нынешние вакцины продолжат быть эффективными против "индийского" варианта, хотя технический руководитель ВОЗ отметил, что могут быть некоторые доказательства "пониженной нейтрализации".

В то же время, ЕС и США ранее проверяли возможную связь между вакциной Johnson & Johnson и тромбозом. Тем временем немецкие ученые считают, что им удалось установить причину возникновения редких случаев тромбоза после использования вакцин британско-шведской компании AstraZeneca и американской Johnson & Johnson (J&J).

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

COVID-19Новости Мира
Brent
$66.30
Bitcoin
$83,511.00
S&P 500
$5,096.39
Tesla
$240.21
Газ TTF
$36.40
Золото
$3,057.44
Ethereum
$1,813.84